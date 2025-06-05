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2025年6月5日星期四
港足今友賽迎尼泊爾 劉智樂落選惹議 韋斯活：我非首人不選他
港足U22友賽3：2挫泰國
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梅薩迪淘汰堤亞科 首闖法網4強鬥艾卡拉斯
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籃總首辦香港公開組聯賽 擬推動籃球普及化
港女排征越南戰亞洲國家盃 首擊鬥東道主
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【明報專訊】（請看附圖）
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