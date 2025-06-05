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體育

國足世盃外生死戰征印尼 許勝不許和 主帥伊雲高域樂觀看待

【明報專訊】中國國家足球隊（國足）今晚世界盃亞洲區外圍賽第3圈上演「生死戰」，在晚上9時45分作客由荷蘭名宿古華特領軍的印尼隊。賽前排C組榜尾的國足，今仗許勝不許和下，主教練伊雲高域表示雖備戰日子不多，但會樂觀看待比賽和賽果，希望屬得到運氣一方去達成目標。

國足現於C組8戰6分排榜尾，距第3及4的沙特阿拉伯與印尼隊分別相差4及3分，與得失球相較佳排第5的巴林隊同分。第3圈尚餘兩輪下國足要爭兩連勝，才能爭取成為小組前4名以取得世盃外附加賽資格；若今晚作客印尼打和或落敗，便基本上提早出局。

張玉寧勢偕小將王鈺棟攻堅

伊雲高域昨在賽前記者會表示，兩隊都有眾多傳媒到場，反映今場比賽的重要性，認為在雅加達可容納逾7.7萬人的朋卡諾體育場比賽，預計大量主場球迷會為國足造成一些壓力，希望麾下以此轉化成比賽動力。印尼在第3圈主場曾以2：0擊敗沙特阿拉伯隊及悶和澳洲隊。內地傳媒預計，在武磊因傷缺陣下，今仗會由去年10月主場2：1挫印尼隊一仗建功的張玉寧，聯同18歲小將王鈺棟攻堅，再由歸化巴西裔中場塞爾吉尼奧支援。

印尼隊除了今年初由荷蘭前射手名宿古華特接掌，近年亦有不少生於荷蘭的入籍兵，大大提升球隊實力，預計正選陣容大半隊均在歐洲聯賽落班。不過今仗有正選門將馬頓柏伊斯及中場馬些連奴費迪南均累積黃牌要停賽，效力比甲丹達翼鋒奧拉特文高恩亦因傷缺陣。古華特明言主場威力是印尼隊最大優勢，有信心可擊敗國足全取3分。

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