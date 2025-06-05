港足今友賽迎尼泊爾 劉智樂落選惹議 韋斯活：我非首人不選他

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標準流浪射手劉智樂今季各賽事攻入18球，刷新港超單季華人入球紀錄，上周更當選香港足球明星11人前鋒。韋斯活被問到該名31歲鋒將落選原因，稱並沒針對任何人，決定純粹按照偏好，「我不清楚他（劉智樂）在香港球壇多久，但我想最少過去10年間，我並非第一個不揀選他入隊的教練，只是認為有其他人比他更適合。儘管這次他落選，不代表未來沒有機會」。

不排除未來徵召 稱賽果將證對錯

韋斯活這次挑選的前鋒包括今季僅為東方正選1次的新入籍兵洛迪古斯、剛從美國完成學業返港的理文23歲小將劉家喬等。韋斯活在記招上亦講述徵召兩人的原因，「洛迪古斯過去兩年不幸受傷患困擾，但職業生涯160多場比賽中，他入了70多球。他具備經驗和良好身體質素。劉家喬的風格與劉智樂相近，劉家喬曾在早前的省港盃中建功，劉智樂並沒有」。

韋斯活強調選人是作為主帥的職責，此戰及下周二亞洲盃外圍賽在啟德主場館迎戰印度隊的戰果將判定其對錯，「若我們贏下未來兩仗，而陣中4名前鋒有份建功，這或許反映我做對了；若我們輸波我自然會被質疑，可能便成為劉智樂入選的契機」。

不過，早前曾為劉智樂落選抱不平的港足前隊長陳偉豪，事後再於社交網批評韋斯活在記者會上的解釋，「乜嘢邏輯？即係以前個個教練都選我，𠵱家我都有機會入選？咁我依家落街跑步準備吓，隨時等你徵召」。

客軍僅一外流兵 3月曾挫獅城

世界排名第153位的港足遇上第175位的尼泊爾隊，客隊這次23人名單僅得在印尼聯賽效力的33歲中堅Rohit Chand為外流兵。尼泊爾隊在3月國際賽期中，分別友賽作客1：0小勝港足亞盃外對手新加坡隊，以及在亞盃外首戰作客0：2負馬來西亞隊。港足此戰有翼鋒李小恆因傷缺陣，至於中場費蘭度昨落實離開傑志，料轉投另一港超球會。