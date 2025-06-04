李卓耀印尼賽開門紅 伍家朗一輪遊

李卓耀昨首局以21：16拔頭籌，次局大敗7：21，但這港隊一哥於決勝局及時調整，與渡邊航貴拉成均勢，終兩度「刁時」下，險勝23：21闖次圈，將與5號種子的東道主球手祖拿坦基士堤爭入8強。

至於30歲的港隊老大哥伍家朗對田中湧士是先輸一局15：21。雙方次局打成均勢，伍家朗最終戰至「刁時」下贏22：20扳平局數。不過決勝局半程一直領前的他其後被23歲的田中湧士力追，加上在領先20：18時未能把握兩個賽點，反被對方連取4分後，戰至「刁時」以20：22飲恨，終以局數1：2落敗經歷「一輪遊」。田中湧士的16強對手是頭號種子的國家隊「世一」石宇奇。

安洗瑩山口茜輕鬆過關

女單方面，韓籍世界一姐安洗瑩在首圈輕鬆直落兩局淘汰泰籍球手寶姍蘭，次圈將遇同胞金佳恩；而3號種子的日籍前「世一」山口茜則同以直落兩局挫丹麥籍的姬雅斯菲過關。至於另一日本名將奧原希望則以1：2不敵印度籍好手仙杜胡出局。