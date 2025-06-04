鄭欽文法網8強止步 莎芭倫卡復羅馬大師賽敗仇 劍指首摘后冠

鄭欽文在今屆法網突破個人最佳成績首闖8強，昨惡鬥世界一姐莎芭倫卡，亦是二人今年第3次交手。鄭雖在早前的羅馬大師賽打破宿命，取得7次交手以來首勝，此仗再遇對方首盤初段亦曾取得好開始，率先於第3局打破對方發球局，惟莎芭倫卡其後發力，於第8局破發並力迫至決勝局，結果這名白俄名將贏細分7：3先取一盤。

次盤雙方分別於第5及6局互相破發後，莎芭倫卡在第7及9局再接連破發終再贏一盤6：3，交戰1小時57分鐘後直落兩盤取勝，繼前年後第2次殺入法網女單4強，對手將是力爭四連霸的波蘭籍名將施維雅達。後者昨在另一場8強以盤數2：0淘汰烏克蘭籍好手絲慧杜蓮娜。

布歷克37次削球得分 爆冷挫德拉柏

賽後莎芭倫卡表示：「很高興有機會在短時間內一報羅馬賽不敵她（鄭欽文）的敗仇，那一場敗仗對我來說某程度上是好事，不但讓我思考怎樣面對她，也令我多了休息時間備戰今次法網。」這名世界一姐殺入4強看齊個人在此項大滿貫最佳成績後，揚言誓在今屆有所突破並一圓冠軍夢，「我相信每名球手來到這裏的目標都是那座美麗的獎盃，當然包括我在內」。

男單方面，世界排名第62的哈薩克籍球手布歷克昨於16強面對世界第5的英國一哥德拉柏，罕有地打出37次削球得分，不但令他網前得分率高達83%，全場致勝球亦達68次，終爆冷以5：7、6：3、6：2、6：4，盤數3：1反勝對方晉級，生涯首闖法網男單8強，將惡鬥意大利籍世界一哥史拿。

佐高域薩維利夫爭闖4強

至於史拿昨於16強未受考驗，以直落3盤6：1、6：3、6：4淘汰13號種子的俄籍好手羅比夫。而3屆盟主的塞爾維亞籍名將佐高域亦直落3盤輕取英籍好手諾利過關，連續15屆至少打入8強，將大戰德國籍「世三」阿歷山大薩維利夫。