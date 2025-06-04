體壇快訊：中國女排世聯先迎比利時

89歲日棒名宿長嶋茂雄病逝

日本職業棒球名將兼讀賣巨人隊終身名譽監督長嶋茂雄昨因肺炎病逝，享年89歲。曾與長嶋在球員時代合作奪冠無數的日本華僑王貞治對好友離世表遺憾，而效力洛杉磯道奇的日籍星將大谷翔平也在社交網分享與長嶋的合照悼念。

名和田我空訪港戰青年盃

由清水灣鄉村俱樂部及中國香港足球總會主辦的「國際青年足球慈善盃」周五起一連3日於啟德青年運動場舉行。參賽的日職U20選拔隊由名宿井原正巳領軍，18人大軍包括2023年亞少盃冠軍兼最有價值球員（MVP）、今季出道加盟大阪飛腳的18歲中場名和田我空，首仗於周五下午4時對西班牙球隊馬拉加U20。

沙利回巢掌拉素

失落來季歐戰資格的意甲球會拉素昨宣布主帥巴朗尼離任，由66歲意籍名帥沙利重掌球隊。沙利曾在2021年受聘「藍鷹」，但去年3月離職後賦閒。另33歲英超球會熱刺助教賴恩美臣昨轉任英冠球會西布朗主帥。

爵士聘小安治任營運總裁

NBA球隊猶他爵士昨宣布，委任名宿及球會總裁安治（Danny Ainge）兒子柯士甸安治（Austin Ainge）任籃球營運部總裁，「父子檔」盼為今季列西岸包尾的爵士重建。柯士甸曾在波士頓塞爾特人效力17年，曾任職球員總監及球探等職位。