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體育

般奴拒希拉爾肥約屬意留效曼聯 麥比奧莫同意入「魔」

【明報專訊】多間傳媒昨報道，曼聯隊長般奴費南迪斯已拒絕沙特聯豪門希拉爾的高薪挖角，決定留效續在歐洲主流聯賽征戰；而「紅魔」增兵再有進展，據報賓福特首席射手麥比奧莫已同意加盟，繼巴西國腳前鋒馬菲奧斯根夏後，勢成今夏第2名「入魔」的英超戰將。

轉會新聞專家羅曼奴報道，般奴費南迪斯已拒絕希拉爾的天價年薪合約，這名30歲葡萄牙隊中場希望留隊繼續在歐洲最高水平聯賽征戰；另有報道指，般奴的家人不願到沙特阿拉伯生活，亦成他留隊主因之一。

車路士棄簽辛祖 付曼聯違約金

《The Athletic》報道，賓福特首席射手麥比奧莫已同意加盟曼聯，這名25歲喀麥隆國腳翼鋒上季英超入20球兼交出7次助攻，排英超射手榜第4位。合約餘一年的他獲3支有歐聯資格的英超球隊阿仙奴、紐卡素及熱刺垂青，另有報道指紅魔開出較豐厚周薪成關鍵，現尚待兩間球會達成協議，預計轉會費超過5000萬鎊（約5.17億港元）。

此外，《The Athletic》指上季由曼聯借至車路士的查頓辛祖因未能與「藍戰士」就個人條款達成共識，不會買斷這名月底完約的25歲翼鋒，並將向紅魔支付500萬鎊違約金。而車路士3月簽入的士砵亭20歲葡萄牙籍中場艾素高昨據報以轉會費約1850萬鎊（約1.96億港元）來投，簽約至2033年。

至於應屆英格蘭足總盃冠軍水晶宮，據報由於美籍大股東泰斯達同為法甲球會里昂的班主，兩隊均獲來季歐霸席位，但歐洲足協禁止相同持有權的球會於同一歐洲盃賽競逐，若未能證明兩隊無利益衝突，有機會令水晶宮未能參加歐霸。

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