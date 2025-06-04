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體育

巴里斯下月再訪港 讚香港球迷熱情 指米蘭不遜利物浦 撐艾歷尼重掌帥印

【明報專訊】「香港足球盛會2025」將於7月26及31日於啟德體育園主場館舉行兩場賽事，由4支歐洲球會利物浦、AC米蘭、阿仙奴及熱刺訪港參與。AC米蘭名宿巴里斯繼3月底訪港後，昨午在網上越洋受訪，表示比賽門票迅速售罄代表香港球迷對足球充滿熱情，並認為「紅黑軍團」不比對手的英超冠軍利物浦遜色，期待球隊能為球迷奉上一場刺激比賽。

感覺星光大道夜景浪漫

季前目標冀拉近球迷距離

AC米蘭將於下月26日晚上7時30分鬥利物浦，現年65歲意大利隊傳奇後衛巴里斯，繼3月底來港出席「AC米蘭足球學院香港」開幕儀式及「香港足球盛會2025」記者會後，昨午透過網上會議接受香港傳媒訪問，讚港人對足球充滿熱情，又覺得星光大道的夜景非常浪漫，並透露7月將會再次訪港。被問到AC米蘭有何部署訪港友賽，他表示球隊的實力不比利物浦遜色，「AC米蘭就是AC米蘭，我們的價值不比利物浦遜色。我們對他們有極大尊重，他們同樣尊重我們，兩隊都有不少出色的球員，希望為香港球迷帶來一場精彩比賽」。

AC米蘭將於賽前一日晚上7時30分在香港大球場安排公開操練，門票劃一為199元並現正於Cityline公開發售。巴里斯表示拉近與球迷距離是球隊在季前熱身賽的目標。而AC米蘭剛於意甲排第8，相隔5年再次無緣歐洲賽，他認為球隊來季要訂立更遠大目標，又對事隔11年再次執教紅黑軍團的新任主帥艾歷尼投信任一票，有信心在對方領軍下能夠踢出競爭力，「他熟悉AC米蘭的人和事，且經驗豐富，相信他是帶領球隊進步的正確人選」。

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