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體育

德軍歐國聯4強迎葡 求洗地主頹風 PSG歐聯奪冠功臣回歸助客軍 C朗誓破不勝宿命

【明報專訊】歐洲國家聯賽4強賽明晨在德國慕尼黑開打，由有主場之利的德國隊惡鬥葡萄牙隊，盛傳返回英超落班的翼鋒利萊辛尼將成為球隊前線要角；葡軍則有日前在這球場協助巴黎聖日耳門（PSG）首奪歐聯冠軍的中場域天拿及祖奧尼維斯等4將歸隊，並有箭頭基斯坦奴朗拿度（C朗）亟欲在國際賽生涯首次交鋒獲勝，勢為這支首屆盟主增添動力。

德軍隊長甘美治勢抵百戰里程

德國隊於2014年揚威世界盃，兩年後躋身歐洲國家盃4強，卻已是迄今國際大賽最佳成績。他們隨後在兩屆世盃分組賽出局，前年改由少帥拿高斯文領軍，即打入去年歐國盃8強，並闖入今屆歐國聯4強。拿高斯文說：「我軍渴望在主場奪標，它能為球隊帶來信心和互信。」明晨勢取得第100頂喼帽的德國隊隊長右閘甘美治則說：「我們已先後在歐國盃和歐國聯取得一些成績，正朝向正軌前進，有利明年世盃發揮。」

辛尼擔綱德國鋒線 傳返英超發展

不過德國這仗三線陣容不整，中場穆斯亞拿、拿迪安阿美利、後衛魯迪格、恩比錫克、尼高舒洛達碧克及前鋒莊拿芬貝卡特因傷避戰，另一攻擊手夏維斯也因傷癒不久未能候命，令翼鋒利萊辛尼的責任更加重大，惟29歲的他疑因今季不受已效力5季的拜仁慕尼黑重用，或返英超發展，其中可能新東家有阿仙奴和熱刺。

主辦國近兩屆4強止步

葡萄牙方面，4名日前協助PSG在歐聯決賽，以5：0大勝國際米蘭的國腳中場域天拿、祖奧尼維斯、左閘紐奴文迪斯阿歷山大及鋒將干卡路拉莫斯已歸隊，今番短期內便重返「福地」安聯球場作賽，對葡軍自是百利而無一害。與此同時，料將第220次為葡軍上陣的C朗，國際賽生涯22年五碰德國全敗並只入1球，故此相信40歲的他誓將奮戰爭取交手首捷，而其效力沙特聯球球隊希拉爾的隊友中場魯賓尼維斯則說：「我們會暫且將疲憊拋諸腦後，目標就是連贏兩場和第2次在歐國聯封王。」另值一提的是葡軍在2019年首屆歐國聯主場捧盃，但往後兩屆比賽東道主意大利及荷蘭隊均無法坐亞望冠，分別只獲季軍和殿軍。

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