體壇快訊：黃葆睿ＰＳＡ挑戰賽首封后

賓福特勢簽基利靴代菲利根

英超球會賓福特的31歲荷蘭隊門將菲利根，據報將以800萬鎊（約8500萬港元）轉會費加盟應屆德甲亞軍利華古遜。據英國天空體育報道，球隊為作補充已同意以1800萬鎊（約1.9億港元）由今季英超冠軍利物浦羅致該隊26歲的愛爾蘭國腳門神基利靴。

艾爾切隔兩季再戰西甲

西乙昨演煞科戰，艾爾切作客大勝拉科魯尼亞4：0後以77分鎖定亞軍，來季偕冠軍利雲特再戰西甲，也是該隊降班兩季以來再獲戰甲組機會，而分列第3至6位的奧維多、米蘭迪斯、桑坦德及艾美利亞，將透過附加賽爭逐西甲最後一席。4強首回合將於下周日及一舉行。

尼馬為手球被逐致歉

巴西隊球星尼馬昨在巴甲領山度士主場迎戰保地花高，在下半場76分鐘用手將皮球拍入網而第2次被球證黃牌警告下被逐，是他回歸母會以來首次被趕出場，山度士最終在86分鐘失守下負0：1，聯賽11戰7負暫列尾三，尼馬事後就事件在社交網公開道歉。