皮亞斯齊揚威西班牙 贏今季第5分站

韋斯塔本遭罰分面臨停賽

今季第4次排頭位出賽的皮亞斯齊，甫開賽便確定領先地位，加上起步後一度被韋斯塔本壓過跌落第3的諾利斯，於第13圈重奪次席位置，結果二人一直保持優勢至衝線，今季第3次包辦分站冠、亞軍。反觀韋斯塔本戰至第61圈被法拉利的陸克萊趕過之餘，更在第64圈與羅素入彎爭位時從後撞向對方，雖二人戰車無大礙可續戰，並分別以第4及5位過終點，但經賽會調查後「韋少」最終被罰追加10秒，結果跌至第10位僅得1分；至於其紅牛隊友角田裕毅在尾位起步下終得第13，連續兩站零得分。

值得一提的是，韋少同時被罰3分車手罰分，累積11分下，若在本月底前的加拿大及奧地利站再被罰至少1分，便會成為繼去年哈斯的麥奴臣後，設此制度以來第2名被罰停賽的車手。另正賽前夕宣布棄戰的雅士頓馬田車手史杜爾，據報因日前戰畢排位賽後手肘疼痛須緊急治療，但料不影響本月中在主場出戰加拿大站。