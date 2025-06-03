鄭欽文首闖法網8強 再鬥世一莎芭倫卡 勉大小朋友勇敢追夢

世界排名第7的鄭欽文昨在法網女單16強淘汰森遜露娃，成為繼在2011年封后的名將李娜後，第2名殺入法網8強的中國球手，她表示沒有太多語言可以形容自己的心情，並在其微博發文道：「人都應該有夢，有夢就別怕痛，是一顆寶石，就該閃爍。祝所有的大朋友小朋友們節日（端午節）快樂，勇敢追夢。」

莎芭倫卡：對陣鄭欽文總是艱難

鄭欽文晉級後將遇世界一姐莎芭倫卡，後者前日以7：5、6：3淘汰美籍球手安森莫娃。兩人過去7次交手鄭以1勝6負處下風，但上月中的羅馬大師賽8強曾以直落兩盤取勝，打破過去不勝宿命。賽後被問及將再次硬碰鄭欽文，莎芭倫卡說：「與她比賽總是艱難的，我期待一場精彩對決，我想要復仇，希望在羅馬賽後贏得這場勝利。」

保爾臣挫彭古拉 初戰大滿貫即入8強

另外，世界排名第2的美籍星將嘉奧芙及6號種子的俄籍新星米拉安祖娃昨分別在女單16強直落兩盤獲勝。不過3號種子的美籍名將彭古拉則在先贏一盤6：3下，被持外卡參賽的法國籍球手露絲保爾臣連取兩盤6：4反勝，保爾臣更是今屆唯一殺入16強的主場球手，同時成為自2008年以來首名初戰大滿貫正賽便躋身8強的女將，今午將與米拉安祖娃爭入4強。

男單方面，衛冕的次號種子西班牙籍球手卡路士艾卡拉斯，昨在16強與美籍星將舒爾頓激戰3小時19分鐘後，終以盤數3：1擊敗對方，並取得ATP泥地賽生涯第100場勝利，延續衛冕之路。至於上屆亞軍的德籍好手阿歷山大薩維利夫，在16強先贏首盤後，於次盤領先局數3：0時，因荷蘭籍對手奇克斯普傷退而自動晉級。