PSG返法國勝利巡遊10萬球迷同慶 7將入圍歐聯最佳陣容 迪比利膺賽事最佳

球迷再爆騷亂 PSG譴責暴力

PSG首奪歐聯冠軍後，巴黎市雖在同晚出現大規模騷亂事件導致2死192人傷，但球隊昨照常辦勝利巡遊，並乘坐開篷巴士沿着香榭麗舍大道前往凱旋門，球迷也揮舞藍紅兩色的旗幟夾道迎接，PSG整隊最後前往愛麗舍宮會見法國總統馬克龍。不過慶祝活動後當地再爆發警民衝突，法國警方在球場附近施放催淚氣體，同時使用水槍驅散人群，共294人被捕。PSG發聲明指：「強烈譴責慶祝活動期間發生的暴力行為。這些行為違背球會價值觀，也不代表我們絕大多數球迷的意願。」

至於今季歐聯最佳11人昨亦揭盅，應屆歐聯盟主PSG佔7席，包括榮膺最佳球員的前鋒奧士文尼迪比利、最佳年輕球員迪斯亞杜伊、中場域天拿、守將阿舒拉夫夏基美、紐奴文迪斯阿歷山大、馬昆賀斯及門將基安盧基當拿隆馬；西甲球隊巴塞隆拿則有翼鋒拉芬夏比洛尼和拉明耶馬入選，餘下兩席是英超勁旅阿仙奴中場迪格蘭賴斯及亞軍國際米蘭後衛巴斯東尼。