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體育

蔡俊彥偕學生梁雅蕾掄元 稱霸挑戰盃男女花 同讚體藝館硬件

【明報專訊】粵港澳全運會劍擊項目測試賽「挑戰盃劍擊錦標賽」昨在啟德體育園體藝館煞科。港將蔡俊彥（Ryan）與其學生梁雅蕾分別在男、女子花劍公開組稱霸。Ryan指學生奪冠令自己特別開心，「這是我們第一次一齊奪冠」。他亦慶幸能見證香港高水平辦賽，「場地超好！完全國際級！」

蔡俊彥緊接戰亞洲賽再爭佳績

今次劍擊測試為香港舉辦的全運會項目最後一場測試賽。上月於花劍大獎賽上海站勇奪金牌的蔡俊彥，作頭號種子在男花公開組過關斬將，半決賽以15：7擊敗何承謙，中途疑因手部受傷需醫療檢查。鄭鐵男則以15：12擊退梁千雨闖決賽，結果蔡俊彥以15：4挫鄭鐵男奪冠，而何承謙和梁千雨則同獲銅牌。

Ryan賽後緊抱獎盃接受訪問，指今次奪冠是應該做到的，因而不算很開心，「但見到學生（梁雅蕾）收穫金牌就特別開心，這也我們第一次一齊奪冠」。他透露經歷花劍大獎賽上海站後睡眠質量不佳，內心處於興奮狀態，因此緊接訓練盡量以輕鬆為主，「因我覺得心情舒緩才能讓身體恢復好，決賽前總感覺會抽筋，所幸沒有」。Ryan並狂讚場地「超好！完全國際級！我好慶幸在職業生涯中能見到香港如此辦賽，我覺得是劍總、體院等多方的功勞」。他緊接將出戰亞洲賽，並希望能在個人及團體賽奪金。

梁雅蕾目標為港戰全運亞運

女花公開組方面，梁雅蕾與符妤名分途闖決賽，終由前者以15：5摘金。梁殷僑和吳佳蔚則分獲銅牌。

梁雅蕾指奪冠是意外之喜，並讚比賽場地非常漂亮，「燈光及場館很大，有4面觀眾台，並有副館供我們練習，而且還有食物提供」。得到Ryan親自指導近9年的她，一直視對方為偶像兼動力，「見到他之前大獎賽奪冠，也給我動力想做得更好，希望有一日能和他一齊站上頒獎台」。關於未來目標，她就希望能代表香港參加全運會及亞運會。

佩劍方面，則有陳樂熹以15：12戰勝何柏霖成功於男子公開組稱王；薛雅齊則以15：3 擊敗曾悅澄，在女子公開組封后。

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