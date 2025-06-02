PSG無間施壓始於迪比利 國米進退失據招歷史性大敗

高強度壓迫建基於體力，PSG無間斷施壓由Dembele啟動，一邊準確遮擋國米一個中堅，一邊高速直撲門將，配合隊友人盯人封殺短傳，迫使國米忙亂放長波，毫無進攻門路，PSG基本冇得輸。下半場因領先兩球，PSG稍微縮後（真係好微），國米亦略提高強度速率嘗試反攻，有迹象趨向均勢；可是國米最體力化的守將恩比錫克入替未幾便極速炒芥蘭傷出，藍黑軍已告回天乏術，轉個頭（恩比錫克猶在場邊）輸到3蛋乃棺材蓋加釘而已。

整體技術體能兼備 非常接近完美

PSG破關純屬時間問題，無疑來得頗早，卻又可以更早，因為國米全沒頭緒應付對方的換位rotation。從第一分鐘開始，PSG就以3人中場誘導加上兩閘內移牽制，製造兩翼空間，繼而Dembele不斷拉邊，或墮後串連、或形成二打一，瓦解國米防禦網。首個入球盡現不簡單的多人rotation，先是字母哥左翼走空，短傳後順勢兜底切入中路，法比安則回傳予域天拿，正常乃字母哥接應直線，但他繼續走引開注意，讓Doue反方向入楔無人地帶，而此刻門前的是右閘夏基美，Dembele正正互換位置在尾柱伺機。

直到最後，PSG依然貫徹主題，藉右後防一次教材式基礎三人rotation，Zaire-Emery輕易後上突破國米有心無力的逼搶長驅直進，輾轉造就同樣剛上陣的Mayulu，完成創紀錄的一刀。這支PSG確實前所未見，糅合整體和個人、體能和技術，非常接近完美。夏天的歐洲超級盃接受熱刺挑戰，怕且都……應該幾好睇。

文：蘇柏高