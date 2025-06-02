PSG血洗國米歐聯首登頂 19歲杜伊先助攻後起孖 安歷基撐迪比利應獲金球獎

馬克龍麥巴比同賀PSG稱王

PSG右閘阿舒拉夫夏基美先於12分鐘，接應19歲法國新晉國腳攻擊手迪斯亞杜伊左路傳中射入拔頭籌；20分鐘，奧士文尼迪比利左路助攻杜伊射門「省」中敵衛費達歷高迪馬高後彈入網，以2：0領先上半場。

下半場63分鐘，杜伊接應中場域天拿長傳後第一時間射入此役個人第2球，其後隊友翼鋒基華拉斯基利亞及後備上陣的中場小將辛尼馬約魯，於72和86分鐘分獲迪比利及巴特利巴高拿助攻破網，終令國米以0：5大敗。

今次是PSG繼1996年的歐洲盃賽冠軍盃及2001年的圖圖盃後，第3次在歐戰登頂，也是繼1992／93年球季的馬賽之後，第2支來自法國的歐聯王者。另年初揚威法國冠軍盃的PSG，連同法甲和法國足總盃，今屆亦榮膺「三冠王」。法國總統馬克龍賽後恭賀PSG道：「這是PSG榮耀的一天！太棒了，我們都很自豪。今（昨）晚巴黎是歐洲首都。這次成功標誌着法國在歐洲球壇邁出歷史性一步。」另去夏以自由身轉投皇家馬德里的基利安麥巴比也恭賀前東家「大日子終來臨。勝利，是整間球會的勝利」。

球迷展橫幅悼安歷基離世女兒

兩年前上任的PSG主帥安歷基說：「為PSG創造歷史就是我加盟後的目標。我感到與球員和球迷深深地連繫在一起：我必須能面對壓力和協助球員。」他又特別稱讚前鋒奧士文尼迪比利在歐聯獨取8球和交出6個助攻的表現不可思議，「值得成為金球獎得主」。阿舒拉夫夏基美則強調贏在安歷基，「他改變了PSG，球隊已成為一個大家庭。他比任何人更值獲得今次成就」。

巴黎爆球迷騷亂2死192傷

另值一提是球迷在決賽後，曾合力展示安帥與其於2019年離世女兒，在2015年帶領巴塞隆拿成為「三冠王」後的巨型橫額。55歲的安帥回應道：「我當時非常激動。球迷們想到我和我的家人，這感覺很棒。但我不需要贏得歐聯，甚至不需要一場比賽，就能想到我的女兒。她總是和我在一起。她支持我，支持我們的家庭，我能感覺到她的存在。」

國米教頭施蒙尼恩沙基賽後雖稱輸得口服心服，但亦稱這支國米「感覺上不像是我的球隊」。傳言仍有1年合約的「細恩」或會離隊，但會長馬路達疑屬意對方繼續領軍。

另賽後雖約有5400名警察部署到巴黎各地，惟球迷慶祝終仍演變成騷亂，據報警方在香榭麗舍大道曾使用了催淚瓦斯和胡椒噴霧。法國內政部其後證實，事件中2死192人傷外，亦有559人被捕和發生692宗火警事故。