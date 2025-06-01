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2025年6月1日星期日
東方反勝流浪膺雙冠王 巴科爾4分鐘轟3球領銜衛冕 下季續戰亞冠2
劉智樂不滿部分隊友戰意不足 李輝立批未盡全力
亞洲女子足球之母陳瑤琴離世 享年102歲
鄧謝配首闖獅城賽決賽 4強淘汰國家隊 今決戰泰國組合
港隊亞洲賽男子100米接力摘銅收官
費林邦投利物浦簽約5年 希丁加接掌阿積士
體壇快訊：太古城中心辦NBA展
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吳海諦挑戰盃女重封后 決賽挫朱嘉望 認難以置信「會記一輩子」
劉慕裳K1超聯煞科站決戰尾野
艾卡拉斯激戰3小時闖法網16強
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【明報專訊】（請看附圖）
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