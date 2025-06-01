鄧謝配首闖獅城賽決賽 4強淘汰國家隊 今決戰泰國組合

去年戰畢年終賽後稍息一會的「鄧謝配」，今年4月復合首擊即在亞洲賽初奪冠，兩周前在泰國公開賽亦打入4強摘銅。鄧謝配這次以2號種子出戰新加坡公開賽，先後淘汰泰國、印度和丹麥隊組合殺入4強。兩人昨仗面對6號種子的國家隊組合郭新娃／陳芳卉，過去兩次對賽均不敵對方，但此戰一對港將首局大部分時間處於領先，惟尾段遭連追3分並處於19：20落敗邊緣，不過二人終取得關鍵一分逼至「刁時」，再連取兩分先贏22：20。

郭新娃／陳芳卉次局早段連得6分，令鄧謝配最多曾落後5：11的6分差距；但兩人戰至局中逐漸收窄分差，並與對手拉鋸下一度反先18：17，但國家隊組合終打出一波3：0重拾領先，並以21：19追平局數。然而鄧謝配未被對手的後上氣焰壓垮，在決勝局連得5分佔先，之後雖被對手追至9：8，但鄧謝配其後再度拉開分差，終贏21：16，以局數2：1取勝。鄧謝配不但首次擊敗郭新娃／陳芳卉。也是首次晉級新加坡公開賽決賽。

陳雨菲王祉怡會師決賽爭后冠

單打方面，8強淘汰「世一」安洗瑩的國手陳雨菲，昨在女單4強面對隊友韓悅先輸12：21，但及後連贏21：15、21：12、反勝局數2：1；今與另一隊友王祉怡會師決賽，王祉怡昨以局數2：1淘汰日本隊的前「世一」山口茜。