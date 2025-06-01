東方反勝流浪膺雙冠王 巴科爾4分鐘轟3球領銜衛冕 下季續戰亞冠2

前屆亞軍流浪對力爭兩連冠的東方，9分鐘先開紀錄，中場安沙抽射「撻Q」，隊長劉智樂門前加一腳補中得手。緊接流浪再有良機，但翼鋒雷仙奴起腳高出、安沙完半場前近射炒高，未能擴大比數。

巴科爾親證完成東方告別戰

下季轉投另一港超隊

半場落後的東方，戰至80分鐘才扳平，巴科爾接應妙傳入楔禁區，快門將奧力斯一步起腳入網；1分鐘後這名新科港足先生再顯功架，禁區頂笠射收死奧力斯反超前，然後84分鐘勁射破網，4分鐘內完成「帽子戲法」，助東方反勝3：1，成功衛冕兼第7次捧走足總盃。

巴科爾當選決賽最佳球員及拿走比賽足球，全季各賽事上陣41場入35球。這名32歲西班牙籍射手賽後證實，昨仗是他代表東方的最後一戰，「非常高興能捧盃告別，球隊值得再戰亞冠2。我對東方沒不滿、只有感激。這兩年很美好，享受與這班球員和教練共事時光，祝願球隊下季再有好成績」。他拒絕透露新東家，僅稱會再戰港超一季，「相信很快會正式公布，我遇到非常有趣的計劃，我在東方已傾盡所有，嘗試新挑戰始終是好事」。

東方副主席：下季更注重小將機會

東方主教練盧比度認為，昨仗雙方最大分別就是東方擁有巴科爾，「正因為有他，一切才成為可能。我們下季將失去他，巴科爾這種球員像百年一遇，真的很難找到代替，但我真心為他高興，他將賺大錢，這是他應得的。球員生涯短暫，能賺錢時該把握」。他又笑言巴科爾下季會續在將軍澳足球訓練中心操練，「只是着不同顏色的球衣」。

東方副主席游永強稱，隨着外援老化，下季會更注重青年球員機會，並已積極物色一些未踢過港超的外援，「我們對自己揀人有信心，巴科爾、賀爾、丹尼爾、高素巴耶夫，之前都未在香港踢過，新元素可給球隊衝擊，我們會延續這做法」。對於巴科爾離隊，游永強稱對方雖重要，「但我們也不想成為某某人FC，踢組織團體是東方精神」。