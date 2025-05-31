體壇快訊：東方鬥流浪爭衛冕足總盃

港足迎印度下層票售罄

中國香港足球代表隊6月10日首在啟德主場館出擊，在亞洲盃外圍賽第3圈次仗迎戰印度隊。足總昨午公布該仗下層港足球迷區和中立球迷區門票已全數售罄；上層80元門票則尚餘小量，購票平台Cityline顯示上層門票為特惠票，足總昨澄清任何人均可購買上層座位，另將安排早前購入作客球迷區門票的港足球迷換票。

阿諾特投皇馬簽至2031年

西甲班霸皇家馬德里繼續擴軍，繼早前由般尼茅夫簽下後衛甸恩胡積臣後，昨宣布由應屆英超冠軍利物浦羅致自由身的阿歷山大阿諾特，雙方簽約至2031年。球會在聲明亦表示，這名曾為利物浦贏得9項錦標的26歲英格蘭國腳後衛，將隨隊出戰下月中在美國舉行的新制世界冠軍球會盃。

莎芭倫卡鄭欽文法網晉16強

法國網球公開賽女單一姐莎芭倫卡、前「世一」施維雅達和國家隊的鄭欽文，昨在第3圈同以盤數2：0淘汰對手，與種子球手安森莫娃和森遜露娃晉級16強。男單8號種子梅薩迪在第3圈以3：1反勝拿禾尼，而佐高域、德拉柏及新星祖奧方辛卡等則在次圈過關。

紐約人東決破溜馬續命

紐約人昨在NBA季後賽東岸決賽第5戰，憑首節已獨取14分的星級後衛謝倫般遜，與負傷上陣的前鋒唐斯聯手轟下56分下，助球隊主場以111：94輕取有主將哈利布頓僅得8分的印第安那溜馬，追近場數2：3。明早將返回溜馬主場迎第6戰。

迪馬利亞返母會效羅沙里奧

37歲阿根廷前國腳翼鋒迪馬利亞昨宣布離開葡超球會賓菲加，重返阿甲母會羅沙里奧中央；另已故阿根廷籍名宿馬拉當拿的醫療團隊被控謀殺一案，日前因3名法官其中一人參與有關事件的紀錄片拍攝遭罷免令審訊終止，案件將由新的審判小組辦理惟日期未定。

陳銘泰亞洲賽跳遠第10完成

一連5日的亞洲田徑錦標賽昨在韓國龜尾市續演，港隊「跳遠王子」陳銘泰在男子跳遠決賽跳出7.50米獲得第10名，隊友羅毅謙僅跳出7.08米排初賽第14，無緣晉級；俞嘉欣則在女子跳遠決賽以6.19米獲第5名完賽。另一港隊星將呂麗瑤在女子100米欄決賽以10.73秒成績排第8。