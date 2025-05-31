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體育

曼聯3：1反勝港足結束亞洲行 小將奧比馬田起孖希雲埋齋 33,098球迷大球場見證

【明報專訊】曼聯昨晚在香港大球場與中國香港足球代表隊合演「凝皓教育挑戰盃」，「紅魔」上半場先失守下，換邊後憑小將奧比馬田梅開二度及艾登希雲建功，在33,098名球迷見證下反勝3：1，亞洲之旅一勝一負作結。

祖連奴開紀錄助港足半場領先

曼聯正選派出隊長般奴費南迪斯、卡斯米路、阿歷真度加拿祖、海倫等常規主力，明奈、美臣蒙特和阿密特迪亞路則列後備。「紅魔」開賽5分鐘曾有卡斯米路接應般奴費南迪斯罰球迎頂破網，但越位在先入球無效。港足在19分鐘透過一次突擊，由鋒將祖連奴接應黃皓雋傳送射入近柱得手先開紀錄。港足藉這個入球，半場意外地領先1：0。

曼聯換邊後換入明奈、阿密特迪亞路、美臣蒙特、文路爾烏加迪及門將比恩迪亞等球員，港足則有周緣德、尼高拉斯、趙聡悟、陳俊樂及余煒廉後備入替。紅魔藉50分鐘17歲中鋒奧比馬田，於近12碼點射入遠柱扳平，港足61分鐘仔換入艾里奧、劉家喬、史提芬彭利拿、艾華及門將伍瑋謙，當中艾里奧出場僅15分鐘因傷退下火線。而曼聯82分鐘再由奧比馬田頭槌建功「起孖」反超，加上艾登希雲補時埋齋，終助曼聯以3：1勝出。

曼聯球員賽後接過獎盃，並與港足球員齊齊繞場一周答謝球迷，惟未有特別停留合照和簽名。不少港足球員則把握機會交換球衣、合照和索取簽名。祖連奴賽後形容從曼聯身上取得入球是「作為足球員最美妙的感覺」，並透露獲得與同操葡語的般奴費南迪斯和卡斯米路交流的寶貴機會，「他們都恭喜我入球，鼓勵我繼續努力、給予一些不錯的建議」。此戰力挽狂瀾的謝家榮則在不少心頭好被搶先一步後，最終與紅魔門將湯希頓交換球衣，「之前上YouTube看英格蘭隊門將練習，都看過他不少次，想不到能與他同場獻技，為人很友善」。

艾摩廉賽後有感般奴續留效

主辦方滿意逾3.3萬人入場

另邊廂，昨仗上陣半場的曼聯隊長般奴費南迪斯盛傳過檔沙特聯豪門希拉爾，曼聯主帥魯賓艾摩廉昨晚賽後記者會表示，球會目前未有收到任何離隊決定，「教練團會與般奴保持溝通，亦感覺到他仍望續留效曼聯」。曼聯賽後隨即赴機場乘坐專機離港，亞洲之旅一勝一負作結。

賽事主辦方國際文娛管理有限公司主席金偉明對逾3.3萬人的入場人數感到滿意，他承認曼聯今季戰績欠佳難免影響票房，但強調去年已跟曼聯磋商是次訪港事宜，「去年談合作時也估不到他們今年成績如此，大家都不想。作為運動員落到場，有誰會想輸？」。他另透露已為籌辦明年賀歲盃準備，料繼續以名宿賽形式舉行。

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