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2025年5月31日星期六
PSG國米決戰歐洲之巔
巴黎國內贏盡 歐聯首登頂還看安歷基
國米連番失冠 細恩誓洗前屆決賽陰霾
PSG連挫4英超兵非關蠻力 欲壓制國米體力化踢法續成關鍵
巴黎聖日耳門vs.國際米蘭預計陣容
編輯室賽果預測
電視精選
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3魔將訪尖沙嘴出席見面會 烏加迪信球隊來季返正軌
拿尼赴喇沙與學生切磋 分享自身經歷
螢花再踏大球場 偕郭嘉諾任暖場嘉賓
鄧謝配新加坡羽賽晉4強鎖獎牌 李卓耀8強止步
米蘭香港操練售票 干斯卡奧下台艾歷尼回巢掌軍
體壇快訊：東方鬥流浪爭衛冕足總盃
編輯室賽果預測
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【明報專訊】（請看附圖）
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