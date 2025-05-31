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體育

PSG連挫4英超兵非關蠻力 欲壓制國米體力化踢法續成關鍵

【明報專訊】上周歐霸賽前提及法甲體力化媲美英超，本意是替這篇歐聯冠軍戰前瞻鋪排伏筆。法甲早被譏為farmers league，連PSG教頭安歷基月初氣走阿仙奴後也以此自嘲。PSG今屆能連斬曼城、利物浦、阿士東維拉及兵工廠的原因，至此應有基礎概念，但不可能純粹得鋪牛力。只是欲壓制國際米蘭的老鬼波完成最後一步，體力化始終屬關鍵元素。

文：蘇柏高

麥巴比離棄PSG投奔皇馬，有否令該支西甲班霸變壞見仁見智，卻起碼肯定讓PSG變好。誠然進化過程並非一帆風順，季初便曾完敗予阿仙奴，踏入新年才真正上軌道。轉捩點乃年初反勝曼城。儘管單看入球時間一額汗，惟實際戰况PSG明顯佔上風，哥迪奧拿賽後亦坦承曼城瓣瓣輸之餘，更指明速度和埋身拼搶吃虧。哥帥之言符合數據所示，藍月於後場腹地卅多次失去控球，反映PSG蛻變成全歐洲數一數二擅長高強度高位壓迫之師，那在麥巴比效力時根本不敢想像。

國米3中場奉行技術流

欠突破點季尾體能恐不足

相反國米一直無驚無險，可是對上兩圈淘汰賽堪稱死過翻生。當中不僅涉及對手實力增強，而且時間點剛好跟本土賽績下滑脗合。國米於戰術層面某些環節頗接近PSG，核心為三人中場的rotation換位輔助推進。有趣是國米的三人組乃雙十加一個八號，不設六號，徹底技術流皆因有完善的三中堅及防守意識強的雙翼衛包底。然而等價交換，國米陣容犧牲掉單對單能力強的盤球突破點。單靠畀波走位，來到季尾體能不足，自然較易遭焗死，在聯賽不敵逼搶強度冠絕意甲的博洛尼亞就屬典型例子。

無疑國米的反搶對着巴塞隆拿效果不錯，但自身進攻組織已有點難以承壓。如今敵人換上PSG，施壓的隊形結構比巴塞緊密同步，rotation亦更純熟多變，剛宣告意甲衛冕失敗的國米冀及時提升身心狀態抗衡，實在未許樂觀。不過PSG近期趨勢為下半場的壓迫自動跌watt，每次背後原因各異，惟無論如何，一旦未能盡快打破僵局，就又要等睇當拿隆馬表演了。

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