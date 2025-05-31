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體育

國米連番失冠 細恩誓洗前屆決賽陰霾

【明報專訊】相比於力爭成為歐洲球壇史上第11支「三冠王」的PSG，國際米蘭今季國內戰績顯然未盡人意。意甲力戰至最後，僅以1分之差稱臣於拿玻里；意大利盃又在4強不敵同城宿敵AC米蘭。若要避過「四大皆空」厄運，歐聯決賽已成「藍黑軍」最後、也是最重要的奪冠希望。

拿達路爭破基斯普單季入球紀錄

不過國米近年在歐聯遇強愈強，連同決戰PSG，隊史上曾三奪歐聯的國米近3季已兩度在這大賽坐亞望冠。今季在8強及4強亦先後攆走另外兩支奪冠熱門球隊拜仁慕尼黑及巴塞隆拿，單以歐戰經驗，藍黑軍甚至更勝PSG。惟日前傳出季後離隊改往沙特聯賽執教的少帥「細恩」施蒙尼恩沙基，要戰勝曾領巴塞成「三冠王」主帥安歷基，必先克服兩年前歐聯決賽負曼城的陰霾。

國米今季在歐聯得以連克強敵躋身決賽，有賴至今已在歐聯累積入21球，榮膺隊史上歐聯「士哥王」的拿達路馬天尼斯，只要這仗明晨多取1球，這名箭頭即可打破球隊及國家隊前輩基斯普在2002／03年球季締造的9球紀錄，成為國米首名單季歐聯入球達雙位數的射手。

除攻城拔寨的拿達路外，36歲的國米門將恩尼森馬今季在歐聯淘汰賽亦不乏精彩演出。他今季有份上陣的13場歐聯賽事中，其真實失球數比預期失球足足少了5.1球，在一眾有份征戰歐聯的門將中無出其右。雖然守將班捷文柏華特有傷在身，未必能趕及上陣，但球隊防線仍有今季大勇的老將法蘭斯高阿沙比及巴斯東尼在陣，有助抵禦PSG一眾鋒將火力。

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