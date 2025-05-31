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體育

巴黎國內贏盡 歐聯首登頂還看安歷基

【明報專訊】一般相信歐洲五大聯賽中以法甲水平最低，卻造就財務狀况鶴立雞群的PSG這10多年間獨當一面，今季更由年初起已先後揚威法國冠軍盃、法甲和法國足總盃，明晨若在歐聯決賽挫國際米蘭更可首度稱雄歐洲，這可能的揚名立萬須歸功10年前領巴塞隆拿奪3冠的西班牙籍名帥安歷基。

安歷基前年夏天年接手PSG時已有巨星美斯及尼馬離隊，但首季仍不時需與早有離心的基利安麥巴比糾纏，及至這法國隊「喼頓」去夏如願投皇家馬德里，安帥遂正式開始重建，其間「陣痛」是今季歐聯聯賽階段8戰4勝1和3負下排第15，需透過附加賽才晉級16強，卻接連淘汰利物浦、阿士東維拉和阿仙奴3支英超球隊，勇闖決賽成一時佳話，而被安帥移入中路攻堅的奧士文尼迪比利更可謂神來之筆，此子連同歐聯上陣14次斬獲8球，今季各賽事披甲48次獨取33球，勢令國米如坐針氈。

迪比利前線尖刀 3線熟國米路

國米另一頭痛點是PSG的預計正選球員中，有倒戈右閘阿舒拉夫夏基美、曾效力宿敵AC米蘭的門將基安盧基當拿隆馬，以及左翼基華拉斯基利亞，但或令國米稍為放心的是，後者過去六碰國米只曾1勝和「食白果」，且有評論指球員平均年齡不及24歲略輸經驗，但安帥說：「能在歐聯坐亞望冠永遠是艱難的事，但奪標是所有球員和教練夢寐以求的。我們的目標成為首支贏得歐洲冠軍的巴黎球隊。」另今次是繼1993年馬賽挫AC米蘭後，首由法、意球隊合演的歐聯決賽，而當年的決戰城市正是慕尼黑。

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