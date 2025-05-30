車路士首奪歐協聯 下半場轟4球反勝貝迪斯 馬利斯卡盼陸續有來

有近况當勇的曼聯借將安東尼馬菲奧斯助陣的貝迪斯，這仗於上半場9分鐘由翼鋒艾沙蘇利，接應中場艾斯高的妙傳射入先開紀錄，以1球領前上半場。惟全場11次攻門7次中框的車路士在下半場逆轉形勢，先由安素費南迪斯於65分鐘接應中場拍檔高爾彭馬的傳中頂入扳平；5分鐘後，彭馬再獻助攻予前鋒尼高拉斯積遜胸口撞入反超前，及後再憑翼鋒查頓辛祖及中場摩西斯卡些度分別於83及補時1分鐘建功，終以4：1反勝，首奪歐協聯錦標，結束逾3年錦標荒，並連同歐聯、歐霸和已不存在的歐洲盃賽冠軍盃，破天荒成為首支囊括歐洲4大盃賽的大滿貫球隊。

去夏走馬上任的主帥馬利斯卡說：「會方過去3至4年投資逾10億鎊（約105.6億港元），等待的就是贏得錦標。重建是重要的，希望這次成功和這個球季就是一個開始。」他續提及距離世界冠軍球會盃開戰只有約10天，「己隊球員需在這段時間恢復過來，因為剛過去的球季是漫長的。我們現在的目標是一場一場地打，一步一步地努力，現對世冠盃並無明確目標」。另他特別稱讚此役獲選最佳球員的中場高爾彭馬，「他的兩次助攻太優秀了，是一個能藉入球和助攻奠勝的球員」。

安東尼失盃 「上帝始知會否返曼聯」

車路士隊長列斯占士則說：「我們了解貝迪斯是一支好球隊，尤其是開賽後在球迷的激勵下，可令我軍陷於苦戰，不過我們保持耐性，下半場終於反撲成功。」敵軍中場艾斯高亦承認輸在下半場，「因鬆開油門而受到懲罰，而且球員站得太後」，而其賽後流下男兒淚的曼聯借將隊友翼鋒安東尼馬菲奧斯則說：「我對貝迪斯及這裏的每個人，都懷有深厚感情。現在只有上帝才知道我會否返回曼聯。」至於賽後曾安慰和擁抱前隊友安東尼的敵鋒查頓辛祖，則斷然拒絕回歸「紅魔」，惟這名曼聯借將今季表現未符預期，車路士恐難求購。此外，車路士盛傳勢擊敗曼聯，斥資3000萬鎊（約3.2億港元）從下季降回英冠的葉士域治羅致前鋒利安戴納。