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體育
2025年5月30日星期五
曼聯今鬥港足 艾摩廉：全員可上陣 呼籲球迷入場 盼藉賽事連結香港球迷
雷霆破木狼 隔13年再闖總決賽
法網負史拿 38歲加斯基特掛拍
李卓耀挫周天成闖獅城羽賽8強 鄧謝配同晉級
謝榮鍵伙隊友揚威英國 GT3次回合登頂奪今年首冠
體壇快訊：朱兆基坐正理文主帥位
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車路士首奪歐協聯 下半場轟4球反勝貝迪斯 馬利斯卡盼陸續有來
泰希投拜仁 利華古遜續遭拆骨
美斯蘇亞雷斯起孖互送助攻 邁阿密止4輪不勝
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【明報專訊】（請看附圖）
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