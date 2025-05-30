法網負史拿 38歲加斯基特掛拍

艾卡拉斯施維雅達延衛冕路

艾卡拉斯昨於首盤輕勝6：1，次盤雖被馬洛辛以6：4扳平，但他之後發力連贏6：1、6：2，以盤數3：1勝出過關，艾卡拉斯賽後說：「對手次盤表現改善，錯失不多，但我為第3盤開始成功自強而高興。」22歲的他將與波斯尼亞籍球手森賀爾爭入第4圈。同告晉身第3圈的種子球手尚有德國籍的阿歷山大薩維利夫、意大利籍的梅薩迪、丹麥籍的魯尼、美籍的湯美保羅及舒爾頓，但兩屆法網亞軍7號種子挪威籍好手卡斯柏魯迪卻受膝傷影響下，以1：3反負葡籍球手紐奴保捷斯，而20號種子希臘籍的特薛斯柏斯也以1：3不敵意籍的積簡迪。

女單次圈方面，今年未嘗封后的5號種子施維雅達以6：1、6：2輕勝拉度簡露後說：「老實說，我喜歡在這裏比賽。這兒激勵着我，令我更努力比賽。」另白俄羅斯籍「世一」莎芭倫卡、3號種子美籍的彭古拉、6號種子俄羅斯籍新星米拉安祖娃及12號種子哈薩克籍的雷芭堅娜等均過關，惟11號種子俄籍的舒娜達則被烏克蘭籍球手耶絲查斯卡淘汰出局。