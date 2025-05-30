明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

法網負史拿 38歲加斯基特掛拍

【明報專訊】爭取衛冕法國網球公開賽男單的西班牙籍「世二」卡路士艾卡拉斯，昨在次圈以盤數3：1淘汰匈牙利籍的馬洛辛；「一哥」意大利籍的史拿則以直落3盤6：3、6：0、6：4挫東道主名將加斯基特，而38歲的後者賽後正式掛拍，結束23年職業球員生涯。

艾卡拉斯施維雅達延衛冕路

艾卡拉斯昨於首盤輕勝6：1，次盤雖被馬洛辛以6：4扳平，但他之後發力連贏6：1、6：2，以盤數3：1勝出過關，艾卡拉斯賽後說：「對手次盤表現改善，錯失不多，但我為第3盤開始成功自強而高興。」22歲的他將與波斯尼亞籍球手森賀爾爭入第4圈。同告晉身第3圈的種子球手尚有德國籍的阿歷山大薩維利夫、意大利籍的梅薩迪、丹麥籍的魯尼、美籍的湯美保羅及舒爾頓，但兩屆法網亞軍7號種子挪威籍好手卡斯柏魯迪卻受膝傷影響下，以1：3反負葡籍球手紐奴保捷斯，而20號種子希臘籍的特薛斯柏斯也以1：3不敵意籍的積簡迪。

女單次圈方面，今年未嘗封后的5號種子施維雅達以6：1、6：2輕勝拉度簡露後說：「老實說，我喜歡在這裏比賽。這兒激勵着我，令我更努力比賽。」另白俄羅斯籍「世一」莎芭倫卡、3號種子美籍的彭古拉、6號種子俄羅斯籍新星米拉安祖娃及12號種子哈薩克籍的雷芭堅娜等均過關，惟11號種子俄籍的舒娜達則被烏克蘭籍球手耶絲查斯卡淘汰出局。

上 / 下一篇新聞