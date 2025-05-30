雷霆破木狼 隔13年再闖總決賽

SGA轟34分 膺西決MVP

基傑奧斯阿歷山大昨仗首節獨取12分，帶領雷霆早早取得雙位數優勢，加上木狼此仗全隊命中率僅得41.2%，其中頭號球星安東尼愛華士三分僅7投1中，上陣39分鐘只得19分，最終雷霆在主場大勝30分，以124：94擊退木狼，場數贏4：1，繼2011／12年球季後隊史第2次殺入NBA總決賽，並成為聯盟歷來球員陣容第二年輕（平均25.6歲）的總決賽球隊，僅次於1976／77年的波特蘭拓荒者（24.5歲）。

愛華士對出局失望 誓言今夏特訓

在此系列賽場均31.4分、5.2個籃板及8.2次助攻的SGA，賽後大熱首度獲選為西決MVP，他表示：「這是全隊的功勞，大家都全力把戰術執行得很好，在艱難的環境完成艱難的任務。此刻我希望球迷與我們一起盡情慶祝一晚，然後再放眼爭奪總冠軍吧！」至於安東尼愛華士賽後承認對出局感失望，但同時大方表示對手在此系列賽表現確實更值得晉級，又明言將在今夏自我特訓，下季再接再厲，並強調「今夏將沒有人會比我更勤力訓練」。