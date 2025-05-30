曼聯今鬥港足 艾摩廉：全員可上陣 呼籲球迷入場 盼藉賽事連結香港球迷

中國香港vs.曼聯 now640台 晚上20：00直播

相隔12年再次訪港的曼聯，前晚在馬來西亞吉隆坡舉行的亞洲行首場友賽以0：1不敵東南亞明星隊後，昨乘私人飛機來港，陣容除了日前公布轉赴印度出席足球活動的門將奧拿拿、中堅哈利馬古尼及右閘達洛治未隨行外，其餘職球員昨午抵達西九龍下榻一酒店，其間吸引不少球迷冒雨迎接。

曼聯有主帥艾摩廉及22歲翼鋒阿密特迪亞路出席賽前記者會。艾摩廉雖承認麾下面對時差問題而感疲倦，但表明球隊已準備好再次比賽，「陣容上沒有任何傷兵，所有球員均可上陣」。被問及上仗僅後備入替的隊長般奴費南迪斯及鋒將阿歷真度加拿祖此戰能否正選披甲，艾摩廉強調目前尚未有最終決定，「為了在球員調配上作出平衡，不能單一全部使用年輕球員或只派出球迷期望看到的主力球員」。

艾摩廉懶理門票銷情 重點打好比賽

對於有傳友賽門票滯銷，艾摩廉表示自己對門票銷售狀况沒特別看法，並說：「應屆英超盟主利物浦，我也不清楚他們友賽的門票銷情是否理想，目前的重點是打好比賽，爭取更好成績，希望藉這場國際友誼賽讓曼聯與香港球迷連結。」曼聯之後進行的賽前操練僅有8名球員參與，包括中場美臣蒙特、門將比恩迪亞及湯希頓等，而其餘主將般奴費南迪斯、卡斯米路、文路爾烏加迪、約舒亞舒克斯、明奈及海倫等人則選擇留在場邊，與現場球迷互動並簽名留念。

韋斯活促麾下保體育精神

東道主港足方面，主帥韋斯活與中堅杜度昨出席賽前記招。韋斯活強調將確保球員不會失去理智或飛身鏟球，保持體育精神的重要性，「我也提醒球員來到這裏的意義，只是為球迷們上演一場精彩比賽，但不要愚蠢地競爭來獲得價值」。

曼聯日前戰畢英超煞科戰便進行亞洲之旅引起坊間熱議，港足主教練韋斯活說：「沒有球員真正想參加季後友賽，因為他們需要時間恢復，尤其許多曼聯球員將於6月初參與國際賽，但相信他們球員仍會自豪地代表球會出賽。」提到部分主將艾華頓和陳晉一等人缺陣會否影響球隊的表現，韋斯活稱艾華頓曾有出席訓練，今晚的比賽料會在列。