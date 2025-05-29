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體育

金靴巴科爾首膺香港足球先生 盧比度最佳教練三連霸 東方奪6獎大贏家

【明報專訊】香港足球明星選舉頒獎禮昨晚在灣仔合和酒店舉行，揭曉今季本地球壇成績表。香港足球先生獎項由東方射手巴科爾，力壓上屆得主大埔中場陳肇鈞及理文鋒將艾華頓奪得。東方共有4名球員入選足球明星11人，另有盧比度連續3屆獲得最佳教練，全隊共奪6獎成為大贏家。

足球明星11人獎項中，東方門將葉鴻輝第11次當選，追平李健和並列歷來入選明星11人最多的球員。後衛分別為東方老將梁振邦、大埔中堅加比爾和右閘李家豪及理文左閘立花稜也。3名中場是大埔的陳肇鈞、東方的馬高斯，以及傑志的費蘭度；3名前鋒則是理文的艾華頓、東方的巴科爾和標準流浪的劉智樂。

巴科爾壓艾華頓陳肇鈞奪殊榮

今季贏得高級組銀牌的東方有4名球員入選足球明星11人，成為各隊之最。今季聯賽攻入21球蟬聯神射手的巴科爾，最終力壓艾華頓和陳肇鈞，當選今屆香港足球先生。在台上發表得獎感言，除了感謝家人、隊友和東方主教練盧比度，也不忘稱讚兩名競爭對手，「我想把獎項獻給陳肇鈞和艾華頓，今季有很多球員發揮出色，遺憾是獎項只得一個。感謝所有支持香港足球的人，我們會致力讓香港足球進步，讓更多人關注港超及其球員」。

巴科爾在頒獎禮後接受傳媒訪問，形容足球先生對球員而言是最大榮譽，「作為足球員，這是生涯可以奪得的最佳獎項，這歸功隊友每場的協助」。他另被問到來季去向，坦承仍在商談當中，「我會繼續留在香港，很快大家便會知道」。

東方主帥盧比度則力壓大埔冠軍教頭李志堅和九龍城主教練陳銘剛，連續3屆當選最佳教練。他提到今季中段面對多名主力離隊任務分外艱巨，因此喜獲外界繼續信任和肯定，「我們一切從零開始，在短時間很難把所有事重新磨合。惟最後我們贏得高級組銀牌，聯賽爭標幾乎捱到最後，還有足總盃可爭，這已是超額完成」。他又提到李志堅能帶領大埔封王，同樣值得獲獎，「我們帶領的球隊都是資金有限，要跟傑志、理文這些球隊爭冠並非易事，但大埔做到了」。

陳肇鈞看淡獎項 大埔贏港超償願

聯賽冠軍大埔共有3名球員入選足球明星11人，其中第3次入圍明星11人中場的陳肇鈞同時「冧莊」最受歡迎球迷球星。他提到球隊今季能封王已圓最大心願，對個人獎項競逐心態較放鬆，「每次攞獎都係一種肯定，都係值得回味。上年攞獎開心，今年攞一樣開心，加埋聯賽冠軍就更開心」。

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