體壇快訊：港隊硬地滾球亞大賽奪4金1銅

鄧謝配獅城賽過首關

世界羽聯（BWF）超級750系列的新加坡羽毛球公開賽昨續演，2號種子的港隊星級組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪於混雙首圈以直落兩局輕取泰國隊組合，將與印度隊的加普亞／路芙維卡嘉迪爭入8強。至於港隊一哥李卓耀亦於男單首圈過關，16強將遇中華台北隊星將周天成。惟女雙的港隊「雙楊配」楊雅婷／楊霈則於首圈不敵國家隊的頭號種子劉聖書／譚寧出局。

鄭欽文柏奧莉妮闖法網第3圈

法國網球公開賽女單次圈，8號種子的國家隊一姐鄭欽文昨以直落兩盤擊敗哥倫比亞籍的艾蘭高過關；4號種子的意大利籍好手柏奧莉妮亦以盤數2：0淘汰湯珍奴域。男單方面，塞爾維亞籍名將佐高域在首圈鬥美籍的麥簡斯麥當勞，終連贏3盤6：3下殺入次圈。

IOC禁俄羅斯戰明年冬奧

國際奧運會（IOC）日前宣布，在2022年起入侵烏克蘭的俄羅斯，將被禁止參加明年2月在意大利米蘭舉行的冬季奧運會，令在2018年平昌冬奧奪金、2022年北京冬奧摘銀的俄羅斯男子冰球隊無緣參賽。

佐真奴離阿仙奴傳投法林明高

33歲意大利籍中場佐真奴昨在個人社交網宣布離開效力近兩年半的英超球會阿仙奴，有傳他將以自由身加盟巴甲的法林明高並隨隊出戰世界冠軍球會盃。另英超冠軍利物浦主帥史諾獲英格蘭聯賽領隊協會（LMA）選為最佳領隊，惟他表示要聲援在勝利巡遊時被汽車撞傷的球迷而避席頒獎禮。

33前壁球世一法拉格掛拍

4屆世界冠軍的33歲前「世一」埃及籍壁球名將阿里法拉格（Ali Farag）昨宣布掛拍，並表示自己「在最佳的時機離開」。他從2009年起展開職業生涯，至今奪得46項PSA世巡賽冠軍，早前亦躋身今年世界賽男子組決賽，惜直落3局不敵同胞莫斯塔化亞素奪亞。