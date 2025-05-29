曼聯今抵港 馬古尼達洛治奧拿拿缺席 主辦強調非欺騙球迷 亞洲之旅首戰敗走吉隆坡

明報記者 余瑋 吉隆坡直擊

逾7萬球迷見證0：1負東南亞明星

曼聯繼2013年7月後再訪香港，今午抵港後晚上7時30分於香港大球場閉門操練及出席賽前記者會，準備明晚8時友賽中國香港足球代表隊。

紅魔昨晚於武吉加里爾國家體育場友賽東南亞明星隊，有72,550人入場，正選包括馬古尼、奧拿拿、達洛治及卡斯米路等，隊長般奴費南迪斯與盛傳離隊的阿歷真度加拿祖先列後備，不過後者心情不錯，不時向着傳媒鏡頭做鬼臉。

雖奧拿拿加盟兩季屢有失誤，仍深受現場紅魔球迷「歡迎」，比賽期間看台上多次高呼其名字。開賽5分鐘首個攻勢來自主隊，阮海龍右路發難射斜。曼聯表現未見起色頻頻傳失，馬古尼、達洛治及卡斯米路等4人於33分鐘已被換出，由多名小將入替。曼聯首個威脅攻門來自33分鐘明奈遠射被撲出，半場互無紀錄。

3將轉赴印度缺陣鬥港足

曼聯下半場換入般奴費南迪斯、加拿祖及阿密特迪亞路；奧拿拿亦被換出由湯希頓入替，現場球迷即不斷呼喊「Bruno」。這名30歲中場58分鐘凌空抽射僅高出，現場掌聲如雷。然而戰至71分鐘，主隊後備入替的緬甸隊前鋒芒芒倫單刀破網，紅魔終負0：1。

馬古尼、奧拿拿及達洛治完成大馬友賽後，即轉赴印度孟買出席草根足球活動。馬古尼與達洛治前晚向本報等傳媒親證未能來港。馬古尼說：「不幸的是我未能同行，我將會去印度見球迷，我認為這對我們很重要。」達洛治亦稱遺憾未能訪港，「將會有很多出色隊友前往，希望一切按計劃進行，滿足到各球迷。有些球員必須去印度，這是球會決定，球員沒有選擇餘地」。

主辦方稱逾25球員訪港見認真

第8次籌辦曼聯外訪比賽的國際文娛管理主席金偉明表示，很多時都是球會選擇何時告訴主辦方那些球員未能隨隊，「這不是我能夠決定和隨便說，如今次出發亞洲前，他們已宣布有些球員因個人理由或受傷而缺席」。他又稱理解球迷失望，「但球會一定無存心呃球迷和主辦方。我和曼聯合作很多年，據以往經驗，一般情况約有25名一隊球員到訪，今次多於25名球員（29人）來港，我認為他們真的很認真看待這次亞洲之旅，剛完成艱難一季仍山長水遠來到，就是為答謝球迷支持，這是球會應有態度」。