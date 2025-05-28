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體育

體壇快訊：港足啟德迎印度今售票

【明報專訊】港足將於6月10日晚上8時首在啟德主場館出戰亞洲盃外圍賽，在第3圈C組次仗迎戰印度隊。售票平台Cityline昨早在社交網曾公布同日下午3時起售票，惟足總其後澄清門票今早10時開售，正價票為200元、特惠票80元，另每票收30元手續費。Cityline回應傳媒查詢時稱，在發布門票消息後才獲通知須更改售票日期及安排，並隨即作相應調整。

C朗暗示欲離艾納斯

基斯坦奴朗拿度（C朗）昨在沙特聯煞科戰以頭槌先開紀錄，但艾納斯終作客仍以2：3負艾法特及以季軍衝線，無緣來屆亞冠精英聯。C朗賽後以25球蟬聯最佳射手獎，但暗示將離隊，或加盟一支可出席下月中展開的世界冠軍球會盃球隊。

陳芋汐掌敏潔全國賽封后

全紅嬋上周因傷避戰在武漢舉行的全國跳水冠軍賽，拍檔陳芋汐改與掌敏潔參加女子雙人10米高台，兩人雖一起練習時間不多，仍於前日的決賽由頭帶到尾下，以350.16分封后，拋離以311.34分得亞軍的張家齊及盧為。

麥維迪夫法網首圈下馬

11號種子丹尼麥維迪夫昨在法國網球公開賽男單首圈以盤數2：3不敵諾利，與因傷中途退賽的16號種子狄米托夫同告出局；至於晉級次圈有史拿、阿歷山大薩維利夫、魯尼和迪文亞等。女單方面，殺入次圈的有嘉奧芙、米拉安祖娃、姬絲及雷芭堅娜等。

雷霆西決擒狼叫糊

頭號種子奧克拉荷馬雷霆昨於NBA西岸決賽第4戰，作客憑應屆年度最有價值球員（MVP）「SGA」基傑奧斯阿歷山大攻入全場最高40分兼取11個籃板獻「雙雙」，加上另一主力謝倫威廉士亦取34分，領銜作客以128：126力克6號種子的明尼蘇達木狼，場數拉開3：1，明返主場若取勝即可殺入總決賽。

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