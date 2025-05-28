三籃世巡香港大師賽7月破天荒落戶會展

偕書展等同期舉行 港隊冀爭主場獻技

FIBA3×3世界巡迴賽自2022年登陸香港以來，已成為本地籃壇盛事。今屆香港大師賽更首度移師室內辦賽，開創FIBA三人籃球賽事於會展舉行的先河。大會與香港貿發局合作下，將連同香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界同期在會展內舉行，締造體育、文化盛事協同效應。

黃耀建認為在會展搭建一個全新的室內籃球場實屬新鮮，「存在好多未知數，其中好大挑戰就是搭建和清場的速度」。上年香港年終賽在維多利亞公園設1200個座位，Kenny透露今年大師賽的觀眾席位將多於上年，另會參考巴黎奧運籃球辦賽模式，開放一側予市民駐足觀看。由於是首年於會展辦賽，故不設室內飲食。

今屆將有16支勁旅來港競逐，包括世界排名前4的塞爾維亞烏布隊、法國圖盧茲隊、荷蘭阿姆斯特丹隊及美國邁阿密隊，門票由80至280港元不等。東道主方面，Team Hong Kong教練兼球員查華斯表示，經公開選拔已組成6人隊伍，當中包括甲一球員文俊浩及「平民王」劉振星。他希望球隊在蒙古、上海站賽事打出佳績，爭取主場獻技的入場券。