美國體操女王初訪港 比拉絲勉年輕人信自己

28歲的比拉絲體操生涯至今累積11面奧運獎牌及30面世界賽獎牌，是歷來大賽獎牌數量最多的體操選手。是次分享會有550名來自本地、國際學校，以及體操團體學生出席，另包括體操港將黃曉盈和退役「跳馬王子」石偉雄等。初臨香港的比拉絲早上才到埗，出場受觀眾熱烈歡呼迎接，她談到對香港的印象時說：「這是個美麗的城市，有海岸、沙灘和高山。所有人都很好客，因此很期待來到這裏。」

曾不堪壓力休戰

強調精神健康較天賦重要

對於年少時接觸體操的原因，比拉絲笑言「不是我選擇體操，而是體操選了我」，並透露是她在一次校外考察中被發現身體天賦，此後便向體操界的成功邁進。參戰過3屆奧運的她，2016年在里約熱內盧以19歲之齡大放異彩，2021年卻在東京因壓力致空中失感退賽，並一度因精神健康問題休戰，其後復出並於去年巴黎重拾光芒獨取3金1銀，早前更當選勞倫斯世界體育獎2024年度最佳女運動員，是她第4次獲得這項「體壇奧斯卡」最高殊榮。作為過來人的她強調精神健康的重要性，「我會說作為運動員有60%在乎精神層面，其餘40%則是體格。你可以努力反覆訓練，但如果精神和身體不同步就會感到有點迷惘」。

籲隨自己步伐「不做下個比拉絲」

分享會另設小朋友提問環節，比拉絲向在體操路上偶然失意的小將提供建議，鼓勵他們即使碰壁也要堅持，「凡事要循序漸進，我們所做的是艱難的事，並沒有很多同齡小孩能做到，所以要對自己溫柔一點」。她提醒後輩「不要想着成為下一個比拉絲」，要相信自己有無限可能，「聽教練的話，跟隨自己的步伐，有一天你會成為最佳版本的自己。只要下定決心，你便會完成任何事，沒有夢想是太大的」。曾在寄養家庭成長的她，透露日後盼持續回饋相關團體，喚醒外界關注。