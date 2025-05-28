港將許建德下月初戰利曼24小時耐力賽

冀把握「一生一次」機會登頒獎台

法國利曼24小時耐力賽僅有4支參賽隊伍名額，今屆有許建德及區天駿兩名港將分途入圍。其中許建德上季奪得GT世界挑戰賽歐洲賽綜合銅盃車手總冠軍，以及耐力盃賽事銅級車手總冠軍，得以獲得今季利曼賽直接參賽資格，並將代表Ziggo Sport Tempesta車隊，伙兩名隊友Chris Froggatt及Eddie Cheever III駕駛法拉利296 LMGT3戰車出戰LMGT3組別。

Jonathan指奔赴此項現存歷史最悠久的耐力賽是一個「由低做起」的追夢過程，「20年前還在珠海用改裝車參賽，慶幸有那段時光，讓我學會珍惜機會、愛護賽車」。他又表示過往雖有十幾次24小時耐力賽經驗，但戰車及賽道變化皆需提前適應，今晚便會赴當地備戰。他亦期望發揮自己最好表現並站上頒獎台，「我覺得這個參賽機會一生只有一次，我要對自己有交代，對香港有交代，希望大家到時留意並支持我和天駿」。