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體育

陳肇鈞巴科爾艾華頓料今爭港足球先生

【明報專訊】香港足球明星選舉 晚上19：30 港台電視32台直播

2024／25年度香港足球明星選舉頒獎典禮今晚在灣仔合和酒店舉行，將揭曉今季各大獎項誰屬。大埔中場陳肇鈞在球隊周日贏得港超後，乘勢爭「冧莊」香港足球先生，惟榮膺聯賽神射手的東方前鋒巴科爾和理文鋒將艾華頓，同有力競逐殊榮。

李志堅競逐最佳教練 信奪冠利選情

今屆足球明星選舉並未在投票網站顯示各候選者票數，足總至昨晚在社交網公布各獎項候選名單。今季聯賽分列射手榜前兩名的巴科爾和艾華頓，與上屆大贏家陳肇鈞均屬香港足球先生熱門人選。前兩者今屆入選足球明星11人前鋒最後六強，陳肇鈞則名列中場最後六強。

今屆最佳教練、最佳青年球員、球員之星和最佳港隊球員獎項均獲冠名贊助。其中「雲窖最佳教練」三強為連贏兩屆的東方教頭盧比度、大埔主帥李志堅和九龍城主教練陳銘剛。新科冠軍教練李志堅爭取第3次贏得殊榮，承認個人獎項吸引力難以抗拒，「獎項是履歷，也是證明和肯定。各人都有值得獲獎的理由，只看大家喜歡喝橙汁、蘋果汁還是奶茶」。他指出教練表現視乎外界對每名教練的職責要求，相信成績會是客觀準則之一，「我想奪冠無疑對選情加分，總好過攞唔到（冠軍）」吧」。

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