利物浦勝利巡遊萬計球迷夾道祝賀 班主：正忙於招兵

利物浦早於1個月前已提早第2次稱雄英超，及至日前完成煞科戰主場打和水晶宮後，昨於市內乘開篷巴士舉行勝利巡遊，並邀請蘇格蘭音樂人Calvin Harris在巴士上擔任DJ，令沿途幾萬名支持者興奮不已，其間戴上「黑超」的隊長華基爾雲迪積克更一度與隊友一起跳舞助興，而當眾將高呼「我們的。再一次」時，更將現場的熾熱氣氛推上高峰。另75歲的「紅軍」主席湯華拿透露正忙碌於轉會市場，他表示：「勝利永不過時！我們欠球迷一個責任，須讓球隊在下個賽季變得更好。」

拿玻里班主證迪布尼加盟好事近

此外，已告別曼城的中場奇雲迪布尼盛傳已在那不勒斯買入房子，料與拿玻里簽約兩年，該支今季意甲盟主的會長迪羅倫迪斯回應時更透露：「今（昨）早我和迪布尼、他的妻子和9歲的兒子通了電話，那真是一道美麗的景象。但尚未簽署任何文件。」與此同時，傳言拿玻里亦垂青與曼聯主帥魯賓艾摩廉不和的翼鋒阿歷真度加拿祖，「紅魔」同時也向賓福特鋒將麥比奧莫打主意，估計後者身價為5000萬鎊（約5.3億港元）。