曼聯亞洲行今夜鬥東南亞明星隊 艾摩廉擬下季精簡陣容完善戰術

明報記者 余瑋 吉隆坡直擊

東南亞明星隊vs.曼聯 now640台 晚上20：45直播

曼聯自2009年後相隔16年再訪大馬，前晚抵埗時吸引數百球迷於酒店外守候。32人大軍今晚8時45分友賽東南亞明星隊後，明午便會抵港，然後周五晚8時於香港大球場友賽港足。

稱無緣歐聯或成轉機 將發掘青訓

加拿祖傳離隊 昨現身操練

一眾「紅魔」戰將昨午在大馬兵分多路，隊長般奴費南迪斯聯同阿歷真度加拿祖、明奈及阿密特迪亞路等6名球星參與運動品牌的球迷見面活動；海倫及門將比恩迪亞等4名球員則留在酒店出席簽名會；大隊晚上到可容納逾8.5萬人的比賽球場武吉加里爾國家體育場操練備戰，其中盛傳今夏離隊的加拿祖亦有參與，馬菲斯迪歷特與約舒亞舒克斯則提早到場訓練。

艾摩廉與中場美臣蒙特出席賽前記者會時表示，短短一日已感受到大馬球迷對曼聯的熱愛。其間艾摩廉的手機曾響警報聲，引起現場一陣笑聲，他事後致歉並尷尬地解釋是家裏的警報器，「我不在家時，喜歡掌握孩子們的情况」。

曼聯今季英超排15名及歐霸屈居亞軍而無緣下季歐洲賽，艾摩廉認為無緣歐聯也許是轉機，「讓球隊可更專注提升表現、完善戰術，為未來建構更穩健的體系」。他重申球會早已準備有和沒有歐聯資格的兩套方案，「若沒有歐聯，我們不需要一個龐大陣容，可以更好掌控球隊。當然我們會簽入一些新球員，但由於財政公平條例限制，今夏我們不能做太多變動，重點都是發掘青訓，然後團結一致，在困難中看到進步」。

重申隊長般費屬重建核心

欲考察小將 證達洛治不來港

對於般奴費南迪斯受到沙特聯豪門希拉爾等垂青，艾摩廉以日前英超煞科挫阿士東維拉為例，引證這名30歲隊長的重要性，「他無論場上表現、領導能力到比賽熱誠，尤其上仗球隊無壓力比賽，他仍主動承擔責任，這些要素正是重建球隊的關鍵」。對於完季後即遠征亞洲，他認為除了要回報全球球迷的厚愛，每場比賽也是改善球隊表現的機會，同時也可考察隨隊小將，讓他們了解披上紅魔球衣的意義。

有傳哈利馬古尼、門將奧拿拿及右閘達洛治將於周四轉赴印度出席球會活動，艾摩廉席上僅確認達洛治不會來港。美臣蒙特則稱雖然行程緊湊，但抵埗後看到眾多球迷迎接感鼓舞，並稱會用經驗指導隨行的年輕球員。而東南亞明星隊則由越南國家隊的韓籍主帥金相植領軍，同樣出席記招的馬來西亞隊歸化前鋒、與曼城名宿同名的沙治奧阿古路表明會盡力爭勝。