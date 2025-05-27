體壇快訊：趙浩俊環地中海賽200蛙添銅

謝依霖澳洲PSA挑戰賽封后

賽事3號種子的港將謝依霖日前在澳洲阿德萊德舉行的PSA 9K挑戰賽女單決賽，雖兩度落後予6號種子的日籍球手杉本梨沙，但她仍能以局數3：2反勝封后，亦是連續3個挑戰賽奪冠。隊友衞思穎及凌渡宇則分別摘得女子及男子組季軍。

紐約人東決反勝溜馬追近

紐約人昨在NBA季後賽東岸決賽第3戰，雖以中鋒米曹羅賓遜取替後衛祖殊赫特擔正下，曾最多落後予印第安那溜馬20分，但藉主將唐斯在末節交出20分及8個籃板，助球隊該節打出36：20的攻勢，終領銜作客以106：100反勝，場數追成1：2。

諾利斯贏摩站奪季內第2冠

排頭位的麥拿侖車手諾利斯昨在世界一級方程式（F1）摩納哥站正賽，沒被賽會首引入強制兩停規則的影響先衝線，取得繼開幕戰澳洲站後今季第2個分站冠軍，也是車隊相隔17年後首次在這站稱王。主場出擊的法拉利車手陸克萊及另一麥拿侖車手皮亞斯齊分摘亞、季軍。