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體育

黃杜配攜世乒銅牌返港 對緊繃下達標自豪 李靜讚最好又最老

【明報專訊】乒乓球世界賽前日於卡塔爾多哈落幕，中國香港乒乓球隊昨返港。4次奪得世界賽銅牌的星級混雙組合「黃杜配」黃鎮廷／杜凱琹表示，今屆賽事面臨內部與外部壓力，以緊繃狀態完賽兼達成目標非常開心。總教練李靜讚賞二人表現，笑指「既是最好又是最老」。

杜凱琹盼保混雙前四闖年終賽主場獻技

搭檔至今12年的「黃杜配」在今屆世界賽勇闖4強，終以局數1：3負日本隊的吉村真晴／大藤沙月，收穫繼2015、2017和2023年世界賽後另一混雙銅牌，完成二人初定目標。杜凱琹稱黃鎮廷賽前豪言想為獎牌換顏色令她壓力倍增，隨後一路維持緊繃狀態，最終奪銅亦十分開心及自豪。阿廷表示「黃杜配」或是世乒賽史上唯一一對4次站上頒獎台的拍檔，開玩笑指國家隊「莎頭組合」王楚欽／孫穎莎或許都未必能破此紀錄，「他們如果下屆再奪牌，我們又再奪牌的話，那麽他們又要繼續追我們」。

兩人回顧本屆賽事，指這面銅牌比過往難度增加，坦承港乒面臨眾多挑戰，阿杜更指今屆世界賽出現不少「爆冷」局面，「現在的乒乓球一切都有可能出現，最緊要做好自己」。港乒此戰完畢得以休息一周，緊接出戰歐洲積分賽及美國大滿貫。阿杜希望能與阿廷保持混雙前四種子闖入WTT年終賽，「期盼在主場作戰，感受香港球迷對我們的支持」。至於粵港澳全運會，她認為亦算半個主場，「乒乓球是國球，現在談目標有些難，但也希望打出自己水平」。

李靜稱全運較奧運難打 人選按排名定

港乒主教練李靜直言「黃杜配」這面獎牌來之不易，讚二人技術及風格有突破，「兩人既是最好又是最老，希望他們帶給年輕球員更多期望和鼓舞」。談及未來部署，李靜指全運會是高水平的賽事，「難打過奧運會，雖然有意栽培年輕球員，但人選都要視乎排名而定」，李靜並對混雙及男雙項目寄予期待。

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