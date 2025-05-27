拿度出席法網告別儀式稱不懷念網球 男單四大天王罕有聚首

艾卡拉斯施維雅達衛冕首擊過關

拿度於2005年首奪法網男單冠軍，最後一次揚威是2022年，14次封王無出其右，上屆「一輪遊」的他總結道：「我曾參加法網20年，一切激情都曾在這裏發生，曾經歷成敗和掙扎，但享受居多。」對於3名出席是次告別儀式的昔日勁敵，「他們對我意義重大……我們能成為好的同行，並互相尊重。你不必憎恨對方」。他最後說：「我不會依戀網球，因我覺得已為它付出一切……我今次懷着平和心情而來。」

回說今屆法網，上屆男單冠軍次號種子西班牙籍的卡路士艾卡拉斯，在首圈以盤數3：0勝意大利籍的薛比利，與挪威籍的卡斯柏魯迪、意籍的梅薩迪、美籍的湯美保羅、舒爾頓等種子球手晉次圈。爭取衛冕女單的5號種子波蘭籍好手施維雅達則以兩盤6：3挫斯洛伐克籍球手施拉高娃，4號種子意籍的柏奧莉妮面對國家隊的袁悅以盤數2：1勝出，但9號種子美籍的艾瑪娜華露，以及日籍名將大坂直美同告首圈出局。