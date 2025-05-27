曼聯展開亞洲行 點兵32將征大馬香港

維拉煞科敗走曼聯失歐聯資格

英超煞科戰前，第3位曼城至第7位諾定咸森林等5軍，仍在角逐餘下的3個來季歐聯席位，其中六哥維拉作客曼聯先有門將達米安馬天尼斯完半場前直接領紅，後於73分鐘有「紅魔」門將比恩迪亞未有接牢皮球，維拉中場摩根羅渣士並沒以超技術的情况下搶去皮球後射入空門，但球證巴拉摩指羅渣士犯規在先判入球無效。維拉其後在76和87分鐘失守以0：2敗走，賽後38戰續得66分，但因得失球差不及同分的紐卡素而無緣下季歐聯。維拉其後證實巴拉摩賽後曾向他們承認犯錯致歉。

曼城客挫富咸獲季軍

曼聯賽後啟程飛赴馬來西亞，但除了馬沙拉奧、利辛度馬天尼斯及利尼約路因傷沒出征外，域陀連迪路夫和對維拉以12碼埋齋的基斯甸艾歷臣亦因完約不隨隊，另一完約球員莊尼伊雲斯則在列，或令亞洲之旅成告別戰。有隊長奇雲迪布尼末段才披甲的曼城作客勝富咸2：0後得季軍；車路士作客1：0挫森林後當四哥，令後者只能參加來季歐洲協會聯賽。有右閘阿歷山大阿諾特踢告別戰的冠軍利物浦，則藉穆罕默德沙拿下半場建功主場逼和水晶宮1：1，沙拿亦以29球第4次奪得神射手獎，平了阿仙奴名宿亨利的紀錄。至於主場負亞軍阿仙奴1：2的包尾一大幡修咸頓，則成為首支單季聯賽輸30場的球隊。