明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

曼聯展開亞洲行 點兵32將征大馬香港

【明報專訊】曼聯昨在英超煞科戰因球證犯錯得以在主場以2：0挫阿士東維拉，間接導致後者未能趕過主場負愛華頓0：1的五哥紐卡素，只能以第6名身分出席下季歐霸。聯賽以第15名衝線的「紅魔」賽後公布「亞洲之旅」32人大軍名單，並啟程飛赴馬來西亞，先於明天在吉隆坡友賽東南亞明星隊，後於周五在香港大球場友賽中國香港足球代表隊。

維拉煞科敗走曼聯失歐聯資格

英超煞科戰前，第3位曼城至第7位諾定咸森林等5軍，仍在角逐餘下的3個來季歐聯席位，其中六哥維拉作客曼聯先有門將達米安馬天尼斯完半場前直接領紅，後於73分鐘有「紅魔」門將比恩迪亞未有接牢皮球，維拉中場摩根羅渣士並沒以超技術的情况下搶去皮球後射入空門，但球證巴拉摩指羅渣士犯規在先判入球無效。維拉其後在76和87分鐘失守以0：2敗走，賽後38戰續得66分，但因得失球差不及同分的紐卡素而無緣下季歐聯。維拉其後證實巴拉摩賽後曾向他們承認犯錯致歉。

曼城客挫富咸獲季軍

曼聯賽後啟程飛赴馬來西亞，但除了馬沙拉奧、利辛度馬天尼斯及利尼約路因傷沒出征外，域陀連迪路夫和對維拉以12碼埋齋的基斯甸艾歷臣亦因完約不隨隊，另一完約球員莊尼伊雲斯則在列，或令亞洲之旅成告別戰。有隊長奇雲迪布尼末段才披甲的曼城作客勝富咸2：0後得季軍；車路士作客1：0挫森林後當四哥，令後者只能參加來季歐洲協會聯賽。有右閘阿歷山大阿諾特踢告別戰的冠軍利物浦，則藉穆罕默德沙拿下半場建功主場逼和水晶宮1：1，沙拿亦以29球第4次奪得神射手獎，平了阿仙奴名宿亨利的紀錄。至於主場負亞軍阿仙奴1：2的包尾一大幡修咸頓，則成為首支單季聯賽輸30場的球隊。

上 / 下一篇新聞