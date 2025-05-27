英超落幕點評最佳 沙拿MVP無誤 賴斯最強屏障

伊沙克瓣數多最佳中鋒

MVP基本可以不贅，以拋離姿態囊括金靴和助攻王的沙拿，肯定橫掃選舉，坊間亦有很多褒獎解說。贏人先要贏自己，沙拿確實突破自我。此有賴新帥Slot戰術微調。儘管沙拿未至於像昔日C朗之於皇馬特許散步，卻終究得以卸下回防責任，以及大幅節省逼搶所需體力。雖然倘因此換個角度，射手榜亞軍的紐卡素箭頭伊沙克或許比沙拿更全面，起碼單計中鋒乃最全面，除了攻門把握、盤扭、傳送質素不輸蝕，背門功、頭槌之類柱躉作用和防務投入又更勝一籌，但沙拿仍屬實至名歸。

不過，陣容餘下位置幾乎悉數爭崩頭。以十號位為例，如曼聯本土賽績不那麼差，般奴費南迪斯具條件上名；車路士的高爾彭馬近似，錯在演出波幅大。讓諾定咸森林的基比斯韋特當選，因森林踢法利守將不利攻兵，他卻憑極高效率串連整套反擊策略，使之發揮淋漓盡致。進攻同等高效甚或更高效的有賓福特鋒將Mbeumo，失去好拍檔艾雲東尼後的表現更上一層樓；若追求正式左翼，阿士東維拉的摩根羅渣士、般尼茅夫的Semenyo、水晶宮的Eze等俱值得入圍。

近屆穩膽的曼城防中洛迪實質上整年報銷，此番六號無大將，engine room唯有交託兩員攻守皆宜的全能八號迪格蘭賴斯與Guimaraes負責。Guimaraes一大加分項為聯賽盃決賽，率領紐卡素中場線全面壓制利物浦，叫人印象深刻，亦屬全年縮影。賴斯效力的阿仙奴好歹蟬聯防守王，尤其是相比去季之大體無傷無病，今次中後場僅賴斯與門將大衛拉耶長期撐住，雙雙進榜說得過去。

拉耶屢神救足補過

無疑拉耶數度出現非常突兀的失誤，但歸根究柢乃兵工廠主攻、主張後場用球的獨特佈局所致，况且他神救不少，足以補過。掉轉頭講，與之共享最多不失球場數的Sels，則得益於森林的大巴防線掩護及避險型組織推進。同一論調適用於中堅，紅軍的VVD不可或缺之外，森林的Milenkovic廣受讚賞並具數據支持，惟評價理應打折扣；柏高寧票投維拉曾串演右閘的干沙，既兼顧歐聯，後防也不斷換人，通天老倌帶點前季曼城的艾簡治影子。最後的左右二閘最搲頭，結果相中水晶宮右翼衛Munoz，以及獲紅軍青睞的般尼茅夫左後衛Kerkez，勝在助攻力強而不失防守穩健。

最後的最後，最佳主帥以可谷出球員潛能者優先，於是無奈捨棄Slot。森林在紐奴治下臨尾腳軟，艾馬利的維拉爭入歐聯亦告功虧一簣，可惜。紐卡素的賀維把一堆積及梅菲之流教到變球星，頗像當年費格遜之善用role player；他也曾患病入院，卻無礙喜鵲重返歐聯。就只怕兵源緊絀，明年又打回原形。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。