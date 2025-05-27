明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

英超落幕點評最佳 沙拿MVP無誤 賴斯最強屏障

【明報專訊】滿滿怪異的一屆英超落幕，又是時候總結哪人歡喜哪人落寞。利物浦封王本身已算爆冷，更意外是早早登基，跟護級戰無戰可言一樣奇特；反之歐聯入場券之爭即使額外多一席，去到煞科日依然集體叮噹馬頭排名多變。有謂這代表塘水滾塘魚，貶低紅軍奪冠價值，惟柏高覺得視為大圍水平提升也無不可，這次揀取最佳陣容便前所未見平均。

伊沙克瓣數多最佳中鋒

MVP基本可以不贅，以拋離姿態囊括金靴和助攻王的沙拿，肯定橫掃選舉，坊間亦有很多褒獎解說。贏人先要贏自己，沙拿確實突破自我。此有賴新帥Slot戰術微調。儘管沙拿未至於像昔日C朗之於皇馬特許散步，卻終究得以卸下回防責任，以及大幅節省逼搶所需體力。雖然倘因此換個角度，射手榜亞軍的紐卡素箭頭伊沙克或許比沙拿更全面，起碼單計中鋒乃最全面，除了攻門把握、盤扭、傳送質素不輸蝕，背門功、頭槌之類柱躉作用和防務投入又更勝一籌，但沙拿仍屬實至名歸。

不過，陣容餘下位置幾乎悉數爭崩頭。以十號位為例，如曼聯本土賽績不那麼差，般奴費南迪斯具條件上名；車路士的高爾彭馬近似，錯在演出波幅大。讓諾定咸森林的基比斯韋特當選，因森林踢法利守將不利攻兵，他卻憑極高效率串連整套反擊策略，使之發揮淋漓盡致。進攻同等高效甚或更高效的有賓福特鋒將Mbeumo，失去好拍檔艾雲東尼後的表現更上一層樓；若追求正式左翼，阿士東維拉的摩根羅渣士、般尼茅夫的Semenyo、水晶宮的Eze等俱值得入圍。

近屆穩膽的曼城防中洛迪實質上整年報銷，此番六號無大將，engine room唯有交託兩員攻守皆宜的全能八號迪格蘭賴斯與Guimaraes負責。Guimaraes一大加分項為聯賽盃決賽，率領紐卡素中場線全面壓制利物浦，叫人印象深刻，亦屬全年縮影。賴斯效力的阿仙奴好歹蟬聯防守王，尤其是相比去季之大體無傷無病，今次中後場僅賴斯與門將大衛拉耶長期撐住，雙雙進榜說得過去。

拉耶屢神救足補過

無疑拉耶數度出現非常突兀的失誤，但歸根究柢乃兵工廠主攻、主張後場用球的獨特佈局所致，况且他神救不少，足以補過。掉轉頭講，與之共享最多不失球場數的Sels，則得益於森林的大巴防線掩護及避險型組織推進。同一論調適用於中堅，紅軍的VVD不可或缺之外，森林的Milenkovic廣受讚賞並具數據支持，惟評價理應打折扣；柏高寧票投維拉曾串演右閘的干沙，既兼顧歐聯，後防也不斷換人，通天老倌帶點前季曼城的艾簡治影子。最後的左右二閘最搲頭，結果相中水晶宮右翼衛Munoz，以及獲紅軍青睞的般尼茅夫左後衛Kerkez，勝在助攻力強而不失防守穩健。

最後的最後，最佳主帥以可谷出球員潛能者優先，於是無奈捨棄Slot。森林在紐奴治下臨尾腳軟，艾馬利的維拉爭入歐聯亦告功虧一簣，可惜。紐卡素的賀維把一堆積及梅菲之流教到變球星，頗像當年費格遜之善用role player；他也曾患病入院，卻無礙喜鵲重返歐聯。就只怕兵源緊絀，明年又打回原形。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

上 / 下一篇新聞