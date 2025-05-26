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體育

體壇快訊：港女重世盃無錫站12名完賽

【明報專訊】港隊昨在女重世界盃無錫站團體賽派出佘繕妡、連翊希、陳渭泠及朱嘉望，雖晉級次圈後被法國隊淘汰需轉戰名次賽，但挫德國隊後接連不敵瑞士及以色列隊，終第12名完賽。另3名港將歐倩瑩、薛雅齊及梁洛文則同在女佩世界盃秘魯利馬站個人賽首圈止步。

港女欖15人亞賽奪銀

港隊昨在福岡舉行的亞洲女子15人欖球錦標賽爭標戰，上半場已落後予衛冕兼東道主的日本隊0：29，下半場雖僅憑莊嘉欣達陣破蛋，但仍以5：63告負，終以1勝1負摘亞。男子亞洲賽則將在下月中舉行，力爭衛冕的港隊將與阿聯酋、斯里蘭卡及韓國隊以單循環爭冠。

PSG挫蘭斯衛冕法足盃

巴黎聖日耳門（PSG）昨在法國足總盃決賽，藉鋒將巴特利巴高拿開賽19分鐘內梅開二度，右閘阿舒拉夫夏基美於43分鐘埋齋，以3：0大勝蘭斯衛冕和第16次登頂，若這應屆法甲和法國冠軍盃盟主，下周日凌晨歐聯決賽挫國際米蘭便可榮膺「四冠王」。

新特蘭隔8年再戰英超

英冠升班附加賽昨在溫布萊球場舉行，新特蘭戰至下半場76分鐘始由鋒將馬恩達扳平1：1，並在補時5分鐘由後備登場的翼鋒湯屈臣攻入絕殺球，最終以2：1反勝錫菲聯，來季偕列斯聯及般尼升上英超，也是「黑貓」隔8年再於英超角逐。

史特加奪德盃鎖歐霸席

今季以德甲第9名完季的史特加昨在德國盃決賽鬥德丙分子比勒費爾德，藉中場安素米洛特梅開二度，加上前鋒禾達美迪及安達夫各入一球，下半場中段已領先4：0，比軍在82及85分鐘雖兩番破門，但為時已晚終負2：4，令史特加第4次在德盃登頂，兼獲來屆歐霸資格。

李詩灃王祉怡大馬賽稱王封后

中國隊昨在馬來西亞羽毛球大師賽5項比賽贏得4個冠軍，男單次號種子李詩灃以局數2：0挫印度籍名將施里簡夫稱王；女單頭號種子王祉怡在國家隊「內訌」反勝2號種子韓悅2：1封后；分別是女雙和混雙首號種子的劉聖書／譚寧及蔣振邦／魏雅欣，則齊以2：0挫隊友稱霸，而男雙冠軍屬於東道主組合。

阿仙奴女足破巴塞贏女子歐聯

阿仙奴女足在女子歐聯決賽與巴塞隆拿爭冠，前者在前鋒比歷克史坦尼絲下半場後備入替僅7分鐘後即攻入奠勝球，以1：0小勝巴塞封后，是這支倫敦球會自2006／07年球季後第2次登頂，令爭三連霸的巴塞功敗垂成。

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