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體育

皇馬落實聘沙比掌軍 煞科退皇蘇以勝仗歡送安帥莫迪歷

【明報專訊】本季西甲亞軍皇家馬德里昨迎來球隊本季西甲煞科戰，藉鋒將基利安麥巴比梅開二度在主場以2：0擊敗皇家蘇斯達，以勝仗歡送離隊的主帥安察洛堤，以及世界冠軍球會盃後離開的中場莫迪歷，另球會在賽後不足24小時，正式宣布委任43歲球會名將沙比阿朗素為新帥，雙方簽約3季，將於下月起履新。

皇馬教練安察洛堤月中確認季後轉教巴西隊，而39歲的莫迪歷日前也宣布會在世冠盃後離開效力了13年的「銀河艦隊」。安帥昨仗也十分「識做」安排莫迪歷正選上陣，並在下半場末段換出這名克羅地亞國腳，讓他接受班拿貝球場逾7萬球迷掌聲，他離場時又與特意到場、已退役的球會名將卻奧斯擁抱。莫迪歷賽後說：「這是一段漫長而美好的旅程。我要感謝球會和會長皮里斯。同時也要感謝多年來所有的教練，感謝和我走過這段旅程的隊友及所有在這段時間幫助過我的人。」莫迪歷將隨隊出戰下月中在美國舉行的世冠盃後正式離隊。

麥巴比起孖 首季聯賽入31球

至於二度離開皇馬的主帥安察洛堤，亦在昨仗取得自2021年起第2次領皇馬的第250場勝仗。這名將轉教「森巴兵團」的名帥賽後說：「我對於能執教皇馬感非常自豪，這是一段非凡時期，我為每名皇馬球迷驕傲。」比賽方面，上、下半場各入一球的麥巴比在西甲攻入31球，成為該聯賽史上第4位加盟首季便取得30球或以上的球員。

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