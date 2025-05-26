羅素再訪港與球迷切磋 籲港小將欲達更高目標須波不離手

與港拳手曹星如跨界交流

29歲後衛丹基路羅素上周日已從昆明展開其中國行，先後到訪北京和長沙，最後以香港作為壓軸一站。羅素昨於灣仔的李寧零售店出席球鞋發布活動，其間與香港拳壇「神奇小子」曹星如跨界交流，曹亦向羅素傳授拳擊技術，兩人更互贈親筆簽名球鞋和拳套。曾於2019年入選NBA全明星賽的羅素，其後到修頓室外籃球場，在贊助商安排下與球迷參與射籃遊戲，更與居港的菲律賓籃球迷打了半場「3打3」比賽。

2015年NBA選秀以「榜眼」身分加入洛杉磯湖人，今季已在NBA打滾10年的羅素坦言，意識到自己不再是年輕球員，因此十分珍惜在聯盟的每一刻。談及他創造「冷血殺手」慶祝動作「我的血管裏充滿冰（Ice in my veins）」，羅素稱過去數年不少球員紛紛仿效而感到欣慰，「很高興自己能成為潮流的引領者，但希望大家看到其他球員使用這動作慶祝時，別忘它的創始人是誰」。

對於香港愈來愈多小將接觸國際籃球並尋求更好發展，羅素寄語道：「不論周末和平日，沒有理由手上沒有籃球，即使最初運球不好，慢慢練習便會習慣，因為不是所有人都喜歡一直拿着球，這是取得優勢的方式。」

至於出自拳擊世家的曹星如被問到過去有否參與籃球運動，他笑言道：「中學時每天都會打籃球，但自從開始拳擊生涯後已放下籃球很長時間。高中時期其實比現在更加矮，當時我經常能向別人作出抄截。」

木狼西決大破雷霆追近場數

NBA季後賽方面，明尼蘇達木狼昨在西岸決賽憑球星安東尼愛華士及祖利斯蘭度合力轟入54分，再加上後備「奇兵」泰隆斯沙朗上陣13分鐘已交出15分，主場以143：101大勝奧克拉荷馬雷霆，場數追成1：2。