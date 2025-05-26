理文吞流浪3蛋衛冕失敗 李文恩稱不會因失冠棄注資

理文作客青衣運動場有1496人入場，門票售罄而掛紅旗，有球迷走到場外天橋甚至爬上橋上遠觀。理文上半場不乏攻門，但羅沙及昨33歲生日的艾華頓攻門均中柱，安尼亞頭槌又被流浪門將奧力斯撲出。半場互無紀錄，戰至51分鐘，理文左閘立花稜也踢跌流浪隊長劉智樂兩黃一紅被逐，結果在74分鐘被大埔借將比迪高打破僵局，加上劉智樂尾段梅開二度，理文終負0：3，賽後24戰53分，以兩分之差被擊敗北區的大埔後上封王，連同高級組銀牌及賽馬會菁英盃成為「三亞王」，無緣下季亞洲賽。

季內兩易帥 考慮下任用本地教練

李文恩賽後先恭喜大埔奪冠，稱會「再嚟過」，僅透露將於個別位置簽入具質素球員，「不會投資了很多錢，無冠一季就話唔玩，這不是應有態度。足球無錢真的唔得，不過有錢都未必得」。

理文今季兩次易帥，助教朱兆基兩度暫代領軍，李文恩透露考慮下任新帥起用本地教練，「無亞洲賽下，倒不如花更多資源培訓本地青年球員」。朱兆基則盼球隊認清問題，如下季在增兵對症下藥，然後從頭來過，「近一個半月我們其實做得很好，最後就是差少少，今次經驗都幾刻骨銘心」。