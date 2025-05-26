大埔後上壓理文 港超戲劇性稱王 輕取北區隔6年隊史二度奪魁 李志堅認有運

大埔賽前落後理文1分，昨仗續有中場陳肇鈞和後衛馬高斯山度士因傷缺陣，惟上半場13分鐘和補時3分鐘分別憑射手盧卡斯和中場帕特華維迪頭槌建功，半場領先2：0。盧卡斯59分鐘為大埔梅開二度，北區68分鐘由舒拉普破蛋，惟不久另邊廂流浪由大埔借將比迪高入球領先理文，看台的大埔球迷隨即興奮慶祝。球證鳴笛完場一刻，大埔眾職球員與部分獲安排入球場範圍的球迷隨即衝入球場抱成一團，慶祝大埔繼2018／19年球季後，相隔6年再度港超封王，並取得來季亞冠盃2分組賽席位。

李志堅盼外界正面待香港足球

「我哋贏咗唔代表人哋差」

再次帶領大埔奪冠的李志堅，賽後興奮得脫下制服拋送予球迷。他賽後首先感謝女朋友，並提到領隊葉志雄對球隊支援功不可沒，「至少在預算裏面他是無限度支持，這肯定好做一點」。他先承認戲劇性奪冠有運，又盼外界多以正面角度看待香港足球，「今日（昨）我哋贏咗，唔代表人哋差。其他球隊和教練一樣很努力，不要雞蛋裏挑骨頭，要明白這樣會傷害球圈」。

謝家榮指港超屬綠色 嚮往戰亞洲賽

流浪大勝理文一戰，先開紀錄正是季中由大埔外借至流浪的中場比迪高。大埔球迷賽後也不斷呼喊「比迪高」以表謝意。李志堅讚對方有情有義，「他一早說要搏命」。談到球隊來季計劃，他透露大部分外援都會留隊，如今贏得冠軍會再進一步研究部署。

今季24場聯賽全勤的門將謝家榮，賽後高呼「今季港超是屬於綠色！」首奪港超冠軍的他稱終如願以獎項證明自己，「前年亞運賽後訪問流淚後，不想因為哭才成為焦點，更想以球場表現和冠軍讓球迷認同我」。他又稱奪冠後嚮往出戰渴望已久的亞洲賽。

大埔領隊葉志雄則表示，職球員獎金仍待跟李志堅商討。至於今年初欲把球隊改名「大埔追夢隊」一事，他稱會再跟球迷商量，「如果球迷覺得改名不好、不過癮，也沒有所謂」。

而排第3的東方憑巴科爾入12碼，在旺角大球場1：1逼和第4的傑志。這名32歲西班牙籍射手以21球膺港超神射手；因停賽沒上陣的「藍鳥」39歲隊長中堅艾里奧，效力11季後於完季約滿離隊。